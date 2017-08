Slik mente en ung Bondevik i 1971 at valget i 2017 kom til å se ut

I 1971 skjønte Kristelig Folkeparti at det måtte mer enn såkalte valgkiosker til for å vinne Stortingsvalget og politikere tok i bruk blant annet visesanger på gatearrangementer.

Når vi i dag smiler av valgkampen for 46 år siden, er det fordi nye kommunikasjonsformer har tatt over. I årets valgkamp er selvsagt sosiale medier viktig, for å nå ut til det brede lag av folket.

Eksperter advarer likevel mot å forkaste alt som forrige generasjon stod for.

– Du vinner jo ikke valget på hverken Facebook eller Snapchat. Den personlige kontakten er veldig viktig, så det å reise rundt og møte folk ansikt til ansikt, har veldig stor betydning og kommer også til å ha det i tiden framover, sier Cecilie Staude, høyskolelektor og ekspert på sosiale medier.

KrF spådde 2017-valget

Det var det som var målet da KrF slo til med et flystunt i 1971. De ville nå ut til flest mulige nye velgere på en dag.

Kjell Bondevik og nevøen Kjell Magne var nyskapende og hadde i tillegg evnen til å spå framtidens valgkamp.

– Hvordan den vil foregå kan en vel bare tenke seg i fantasien. Jeg vil anta det at en på den tiden ikke vil være avhengig av spesielle flyplasser, men at man finner framkomstmiddel som kan stanse hvor som helst. Kanskje en også har fly hvor en ut i fra flyet kan slå ut en plattform og hvor politikerne bare kan tre ut der. Og holde en kort appell og at den blir slått inn igjen og at den drar videre raskt, sa Bondevik.

– I alle tilfelle så tror jeg Kristelig Folkeparti i 2017 også vil ha en valgkamp hvor en søker å komme i kontakt med flest mulig velgere i hele landet, sa Bondevik.

– Ikke glem direktekontakten

I dag innser Bondevik at sosiale medier dominerer valgkampen, men ber om at politikerne ikke må glemme direktekontakt med velgerne.

– Hvis de møter en politiker på et møte, på en stand, eller at de har vært og banket på døra, og får vekslet noen ord med de, så gjør det et sterkere inntrykk, enn å få slike masseproduserte Facebook- eller Twitter-meldinger, sier Kjell Magne Bondevik.