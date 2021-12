Slik kobler du av i julen

Julen kan være en fin tid med familie og venner og en anledning til å slappe av. Men sånn blir det ikke alltid.

Det er ikke lett å legge fra seg jobb, mobil eller skole, og julen blir heller ikke alltid slik man har tenkt seg.

Så hvordan kan man egentlig koble ordentlig av i julen? Her får du tipsene.

Kanskje en tid for å la mobilen ligge?

Jo mer tilgjengelig ting er, jo vanskeligere er det å holde seg unna. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Faltin Karlsen er professor i medievitenskap ved Høyskolen Kristiania og forsker på folk som forsøker å redusere mediebruken sin.

Han har blant annet forsket på folk som gjennomfører en såkalt digital detox – det vil si å koble av mobil, PC og sosiale medier i en periode.

– Mange gir seg selv en tidsgrense. For eksempel å bare være ett kvarter på Twitter hver dag, eller ikke være på mobilen om kvelden, forteller Karlsen.

Medieforsker Faltin Karlsen forteller at man ofte er frustrert de første dagene av en digital detox, men så merker man hvor lite man trenger sosiale medier. Foto: Kari Stokke Nilsen / NRK

Han forteller at mange også bruker fysisk avstand for å holde seg unna mobilen. For eksempel ved å legge mobilen i et annet rom, ikke ta den med på do og ikke ha den med når man skal sove.

– Det er råd som går igjen, og man vet fra annen type forskning at jo mer tilgjengelig ting er, jo vanskeligere er det å holde seg unna.

– Savnet kan bli større av sosiale medier

Et annet råd som går igjen, er å slette appene man bruker mest eller flytte dem fra åpningsskjermen så de blir mindre tilgjengelig.

Karlsen forteller at en typisk erfaring med digital detox er at man er frustrert i noen dager i starten, men etter hvert oppdager man hvor lite man egentlig trenger å være på sosiale medier.

Klarer du å la være å scrolle i julen? Illustrasjon: Alexander Slotten

– For mange handler julen om å være med familien og å være fysisk til stede. Men hvis man ikke får reist hjem, eller har en litt annerledes jul enn mange andre, kan savnet bli større hvis du ser på sosiale medier at andre får gjort de tingene du ikke kan.

– Så noen kan kanskje ha behov for å skjerme seg litt, sier han.

– Tenk over hva du har lyst til

Psykiater og sjef for Forsvarets sanitet, Jon Reichelt, sier at det er lett å tenke på hva alle andre gjør i julen, og at det oppstår forventninger om at man må gjøre det samme.

For å forebygge stress i juletiden, mener han det er viktig å stoppe opp litt.

Psykiater Jon Reichelt mener det er viktig å tenke over sine egne behov i julen. Foto: FORSVARET

– Tenk over hva du har lyst til, hva du trenger og hva som er viktig for deg. Og prøv å følge det, sier han.

Vi kan bli oppjaget av alt vi føler vi må gjøre i julen, forteller Reichelt. Derfor mener han det er viktig å være bevisst på egne behov.

– Må man egentlig bake syv slag, eller skal man bare bake de tre man liker, gir han som et eksempel.

– Kjenn på at du lever

Videre anbefaler psykiateren å ta seg en tur ut i løpet av dagen, så man ikke blir sittende inne hele tiden.

– Man ser kanskje litt rar ut, men jeg anbefaler å stoppe opp på turen, lukke øynene, ta et dypt magedrag og kjenne på at du lever og at det er veldig godt.

Ta deg en magadrag og nyt at du er i live, sier eksperten. Foto: Alexander Slotten / NRK

Psykiateren har også et par mer stillesittende juletips – det første for de over 18.

– Dette er et godt råd fra gamle dager. Du tar et lite glass portvin og en pepperkake med blåskimmelost og smaker på det.

Ellers mener han det er lurt å ønske seg en bok til jul. En man har ordentlig lyst til å lese, ikke en andre mener man burde lese, som man kan nyte i romjulen.

En klassisk kombinasjon for å håndtere julestresset, mener psykiateren. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

– Det viktigste er å tenke over hva man selv har glede av og ikke la seg rive med av alt som skjer rundt.

Fri med god samvittighet?

Kitty Byng er psykolog og driver Studentpsykologen. Hun tror mange studenter har følelsen av at de aldri kan ta fri med god samvittighet og at det er vanskelig å la være å bekymre seg for skole og eksamener.

Hun anbefaler å spørre seg om det er nyttig å bekymre seg for dette i ferien.

– Får jeg lært noe mer ved å bekymre meg? Får jeg løst problemet ved å bekymre meg? Hvis svaret er nei, og det er det jo ofte, kan du bestemme deg for å sette av bekymringsfri tid, sier hun.

Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Men hvis man er en som betrygges av å bekymre seg, eller ikke klarer å la være, råder hun om å sette av tid til bekymringen.

– Du kan ta 20 minutter hver dag hvor du får lov til å bekymre deg. Men så må du legge det vekk igjen.

Byng forteller at aktiviteter som strikking og gaming kan få tankene bort fra stresset fordi de krever fokus på «her og nå».

Gaming eller strikking kan gjøre at du er mer tilstede. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

– Det blir ikke perfekt

Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

For mange er julen preget av mye forventninger, så hvordan kan man unngå at det ødelegger opplevelsen av julen?

Byng anbefaler å senke forventningene litt.

Illustrasjon: Alexander Slotten' / NRK

– Når man er barn er julen ofte magisk og fri, men når man blir eldre er det ikke helt det samme. Kanskje man kan forvente å ha det litt hyggelig med familien og slappe av, men ikke forvent at det blir perfekt.