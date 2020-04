Slik endte dragkampen om iskanten internt i regjeringen

– Forvaltningsplanene er til syvende og sist et politisk verktøy for å kombinere og avpasse ulike og av og til motstridende hensyn.

Det sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) da han la frem forvaltningsplanen for Barentshavet. Der kommer regjeringens anbefaling om én av de mest betente politiske debattene i Norge dette året, debatten om den såkalte iskanten (se faktaboks).

Dette er en politisk grense som blant annet setter grenser for hvor langt nord man kan lete etter, og utvinne, olje og gass i fremtiden. Det er også et viktig biologisk område for livet i havet nord for Fastlands-Norge.

Fakta om iskanten Ekspandér faktaboks Debatten om iskanten handler om naturvern og forvaltning av selve motoren i det økosystemet Norge høster av langs norskekysten og om kartlegging av nye områder som kan være potensielle for oljeaktivitet.

I regjeringserklæringen heter det at man skal «fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum».

Iskanten er av regjeringen forstått som grensen for områder der det er mer enn 30 prosents sannsynlighet for sjøis i april måned.

Avhengig av faktorer som vindretning og havstrømmer kan den bestå av alt fra løse små og store isflak som driver i et stort område, til en kompakt kant bestående av små isflak som er trykt sammen foran mer solid pakkis.

Iskanten er biologisk viktig, ikke minst fordi det foregår en intens produksjon av planteplankton. Dyreplankton, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl utnytter dette, og samles rundt iskanten.

I samarbeidsavtalen mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre slås det fast at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredning i havområdene ved iskanten. (NTB)

I dag la regjeringen frem en ny forvaltningsplan for Barentshavet. Der definerer de iskanten som det havområdet nord for Fastlands-Norge der det er 15 prosent sannsynlighet for is.

– Vi har satt en klar grense for iskantsonen. Der det finnes havis 15 prosent av dagene i april måned de siste 30 år. Det er det de kaller 15 prosent isfrekvens. Den grensen skal gjelde til den eventuelt blir oppdatert tidligst i 2024, sa Rotevatn.

Han sa også at grensen var satt i henhold til faglige råd, men at de faglige rådene har spriket.

– Når man får ulike råd må vi som politikere ta valg. Etter en samlet vurdering har vi valgt å sette grensen ved 15 prosent isfrekvens, sa Rotevatn.

Da Rotevatn fikk spørsmål om dagens plan var oljevennlig og langt fra Venstres primærstandpunkt, svarte han:

– Det vil sikkert mange ha sterke meninger om, men det er viktig at man har en tydelig fast grense. Den går betydelig lenger sør enn der den går i dag. Så er det sikkert mange meninger i regjerngen og sikkert på Stortinget, men dette er et godt kompromiss som styrker miljøet og tar bedre vare på de sårbare naturverdiene i Barentshavet, sa Rotevatn.

Også olje- og energiminister Tina Bru (H) sa hun var godt fornøyd med det kompromisset man har kommet frem til.

– Jeg har vært opptatt av å finne løsninger som gjør at miljøverdier, oljevirksomhet og fremtidig verdiskaping kan leve sammen. Det har tidligere forvaltningsplaner vist at er mulig, og det viser også denne planen. Vi skal leve av og med vår flotte natur på en bærekraftig måte, sa Bru.

Truer med å felle regjeringen

Nå kommer til å bli bråk på Stortinget. Det er de som til slutt bestemmer hvor grensen faktisk skal gå.

Frp er det eneste partiet på Stortinget som mener iskanten bør trekkes lenger nord enn i dag. De har gått hardt ut og truet med å felle regjeringen dersom iskanten blir trukket for langt sør.

– Vi kom ikke med noen tomme trusler. Vi er tydelige på at oljepolitikk er noe av det viktigste vi ser på fremover. Da vil hva regjeringen gjør være særdeles viktig i denne type spørsmål, sa nestleder Sylvi Listhaug (Frp) i Politisk kvarter på NRK P2 torsdag.

Så fortsatte hun:

– Får vi den samme politikken med dagens regjering som vi ville fått med noen andre, så er det lite poeng for oss å støtte det.

Samtidig har Venstre, som sitter i regjering og har klima- og miljøministeren, sagt at iskanten skal trekkes sør for dagens grense.

Også de faglige rådene har sprikt. I Faglig forum har Oljedirektoratet kjempet for en grense der det er 30 prosent sannsynlighet for at det kommer is. Miljøekspertene i utvalget har anbefalt å legge iskanten der det er 0,5 prosent sjanse for is.

I det første tilfelle ville grensen bli trukket lenger nord, mens det andre ville gitt en iskant betydelig lenger sør enn dagens grense.

Ifølge WWF utgjør forskjellen på disse to ytterpunktene hele 96.000 kvadratkilometer med havområder.

Dette er stridens kjerne: