Slår alarm: Mener norsk politi mangler grunnberedskap

Har flyktningkriser og pandemi gått på bekostning av den daglige beredskapen i ditt politidistrikt?

OSLO POLITIFORENING:

«Ja. Beredskapen til de operative seksjonene ble svekket med færre patruljer ute og innsatspersonell som ikke fikk gjennomført pålagte sertifiseringsprogram. Forebyggende arbeid ble også skadelidende og merarbeid generelt har medført et høyere sykefravær. Veldig mange arbeidsoppgaver står på vent.»

POLITIETS FELLESFORBUND INNLANDET

«Ja. Innlandet er i utgangspunktet dårlig bemannet og dermed sårbar for kriser. Vi har 46 grenseoverganger mot EU (Sverige) og hadde ikke mulighet til å kontrollere alle disse. Under pandemien måtte enkelte kontorer stenge fordi ansatte ble syke. Det var ikke mannskap til å ivareta vakt og beredskap. Personell fra andre politistasjoner lenger unna måtte jobbe overtid for å dekke opp beredskapen.»

POLITIETS FELLESFORBUND MØRE OG ROMSDAL

«Ja. Det å stå i en unntakstilstand over tid har krevd svært mye av de ansatte. Uforutsigbar arbeidstid og mer helgearbeid har vært konsekvensene. Dette har også medført at saker har blitt nedprioritert.»

POLITIETS FELLESFORBUND NORDLAND

«Ja. Nordland drifter polititjenesten på minimumsbemanning og er derfor ikke rigget for å håndtere kriser. Det er ikke mulig å opprettholde en forsvarlig politiberedskap samtidig som man skal bemanne indre Schengen og grenseoverganger. Tilførsel av stillinger og bruk av heimevernet ble helt nødvendig for å løse oppdraget.»

POLITIETS FELLESFORBUND TROMS

«Ja. Vi opplevde kaotiske tilstander innledningsvis i flyktningkrisen. Det skal svært lite til før en krise slår ut andre deler av virksomheten. Beredskap må ses på i en helhet og den er svært sårbar for situasjoner utover normaltilstanden.»

POLITIETS FELLESFORBUND SØR-ØST

«Ja. Sør-Øst politidistrikt har en politidekning som er langt unna målet om to politi per 1000 innbyggere. Dette fører til en hverdagsberedskap som så vidt går rundt i en normalsituasjon. Krisene har derfor medført mye overtid og stor belastning for de ansatte.»

POLITIETS FELLESFORBUND TRØNDELAG

«Ja. Under pandemien og Ukraina-krisen har politidistriktet vært helt avhengig av eksterne ressurser for løse samfunnsoppdraget tilfredsstillende. Vi er ikke robuste nok til å håndtere kriser av et slikt omfang uten ekstra ressurstilgang.»

POLITIETS FELLESFORBUND ØST

«Ja. Da krisene kom ble det klart at vi ikke hadde en beredskap som var i stand til å takle disse. Vi har hatt så mye som 200 forsterkningsressurser på grensene og stort antall politiansatte har blitt forflyttet internt i politidistriktet. Organisering og opplæring av disse stillingene har bundet opp mye ressurser.»

POLITIETS FELLESFORBUND AGDER

«Ja. Ekstra arbeidsoppgaver med høy prioritet som følge av flyktningkrisen har gått på bekostning av grunnberedskapen. Etterforskningsberedskapen ble svekket fordi flere etterforskere måtte dekke opp patruljetjeneste, og dermed ble straffesaker liggende. Den store taperen blir til slutt innbyggerne og svekket tillit til politiet.»

POLITIETS FELLESFORBUND VEST

«Ja. De ansatte har vist stor fleksibilitet og stilt opp for å håndtere og prioritere flyktningkrisen, men mye av ressursene har blitt dreid mot dette oppdraget. Blant annet så har vakt, beredskap, etterforskning og trafikktjeneste blitt nedprioritert. Overtidsbruken har økt, noe som har medført en betydelig belastning på de ansatte. Det har vært en minimumshåndtering av ordinære polititjenester. Vi har ikke kunne bistå innbyggerne i den grad som har vært ønskelig.»

POLITIETS FELLESFORBUND FINNMARK

«Ja. Store deler av Finnmark politidistrikt drives på beredskapsvakt. Vi består av mange små enheter med store avstander seg imellom. For å håndtere grenseoppdraget måtte ressurser fra hele politidistriktet omprioriteres. Det kan ta timevis før patruljene kommer til åstedet. Derfor har brann- og helsevesenet flere ganger utført politiets oppgaver fordi de var først på åstedet.»

POLITIETS FELLESFORBUND SØR-VEST

«Ja. Antall ansatte var ikke den største utfordringen for oss i Sør-Vest når det kom til å håndtere krisene. Men tungt byråkrati og mangel på lokal medbestemmelse er det som utfordret beredskapen mest.»