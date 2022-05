Fikk kontroll på gjerningsmannen: – Dette er ikke normalt, tenkte jeg, så jeg sprang etter

– Det satt en mann oppå en annen, og det var blod i veien. Og det var en kniv inne i bildet.

Petter Morten Alfredsen spiste frokost på en benk da han hørte leven på plassen rett bortenfor.

Han så en lærer fra den nærliggende skolen begynne å løpe. Alfredsen, som selv er brannmann, fant ut at han måtte løpe etter.

– Dette er ikke normalt, tenkte jeg, så jeg sprang etter.

Det var flekker av blod på bakken etter hendelsen i Numedal fredag. Foto: Lise Åserud / NTB

Da Alfredsen og læreren ankom åstedet, var det et basketak. De to fikk skilt fra hverandre de involverte.

– Det var utøvet vold før vi kom.

Alfredsen forteller at mannen som lå på bakken med en annen mann over seg da han og læreren kom til, var gjerningspersonen. Det var altså andre som allerede hadde grepet inn.

Alfredsen og de andre fikk så kontroll på gjerningsmannen inne i busskuret. Han var utagerende og de måtte bruke fysikken sin for å holde kontroll på ham.

Han var da ubevæpnet, så vidt vitnet vet.

Hadde kontroll i situasjonen

I busskuret hadde de kontroll på gjerningsmannen inntil brannvesenet kom og teipet ham på hender og føtter.

Politiet på stedet etter knivstikkingene i Numedal fredag. Foto: Truls Antonsen / NRK

Alfredsen følte hele tiden at han hadde kontroll på situasjonen.

– Jeg er brannmann selv. Jeg kjente jeg hadde kontroll fysisk, heldigvis. Fokuset mitt var å holde kontroll.

Han sier han ikke er nevneverdig preget etter hendelsen. Han tenker mer på de pårørende.

– Det er selvfølgelig tragisk for de som har blitt forulempet. Det er de som kjenner de som er skadd som har det vondt, og for min egen del går dette veldig bra.

Ventet lenge på politiet

Etter at situasjonen la seg, fikk Alfredsen tid til å tenke over hvor lang tid det egentlig tok før politiet var på stedet.

– Jeg så på telefonen at det tok nesten en time fra jeg ringte politiet til de kom, hevder han selv.

Alfredsen synes det er skremmende at det tar såpas lang tid før politiet er på plass.

– Vi bor grisgrendt til, og politiet bruker lang tid på å rykke ut hit for å få kontroll på en sånn situasjon. Det er egentlig mest skremmende. Vi er heldige at det var ambulansepersonell og brannvesen i nærheten.

Ordfører Jan Gaute Bjerke i Nore og Uvdal synes politier responderte så raskt man kunne forvente, gitt de store avstandene.

– Når vi ser på avstandene, er det bra de er på stedet på under en halvtime.

Han roser personene som stoppet gjerningsmannen, selv om han skulle ønske det ikke var nødvendig.

– Når slike situasjoner skjer, er det ofte privatpersoner må gripe inn. Det er ikke sånn det bør være, men ofte sånn det blir, sier Bjerke.

Brannvesenet: Rykket med åtte mann

Kai Redalen, brannsjef i Nore og Uvdal kommune, forteller at de sendte det mannskapet de hadde tilgjengelig da de fikk melding om hendelsen like før klokken 09 fredag morgen.

– Det var åtte mann ut.

Kai Redalen, brannsjef i Nore og Uvdal kommune, forteller at brannvesenet teipet gjerningspersonen rundt hender og føtter. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Politiet meldte at det var en såkalt PLIVO-situasjonen, «pågående, livstruende vold». Da er å stoppe gjerningspersoner første prioritet, å hjelpe og evakuere skadde kommer etterpå.

I denne situasjonen var det brannvesenet, sammen med sivile, som tok seg av pågripelsen av gjerningsmannen.

– Når de kom ned hit så de det som hadde skjedd, og at det var to sivile som hadde tatt hånd om gjerningsmannen i busskuret, like bak oss her. Da gikk de ut og fikk tatt hånd om gjerningsmannen, forteller brannsjefen.

Brannvesenet holdt fast gjerningspersonen i armer og bein.

– De fikk teipet ham, rett og slett?

– Stemmer, sier Redalen.

– Bare på film

Etter hendelsen har brannmannskapet hatt en debrifing. Redalen forteller at opplevelsen helt sikker har satt spor hos de involverte.

– Han ene fortalte på debrifingen at dette oppleves bare på film. De så mennesker som lå på bakken og var skadde. Det var en opplevelse som satte spor, helt sikkert.

Redalen forteller at brannvesenet også er trent på å håndtere PLIVO-hendelser.

– Vi er trent på PLIVO, det er vi pålagt å gjøre en gang i året. De siste to årene har vi blitt mer knyttet mot politiet og flinkere til det. Men det er en oppgave som er litt annerledes enn det vi primært er på.