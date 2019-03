Hydro utsatt for dataangrep: – Ikke opplevd lignende

I en børsmelding opplyser selskapet at angrepet skjedde natt til tirsdag.

De skriver at IT-systemer i de fleste forretningsområdene er påvirket og at Hydro nå skifter til manuell drift så langt det er mulig.

Alle de åpne hjemmesidene til Hydro er nede for telling.

Hydro: – Dette er en stor sikkerhetstrussel

Hydro sier de arbeider for å nøytralisere angrepet, men at de hittil ikke kjenner det fulle omfanget av situasjonen.

Kommunikasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro sier at de først oppdaget forstyrrelser i nettverket og opplevde problemer med noen av styringssystemene.

Det er årsaken til at de ved enkelte av selskapets anlegg har gått over i manuell drift, altså slik anleggene ble kjørt tidligere.

Flere av Hydros anlegg både i Europa og USA er rammet.

STENGER PRODUKSJON: Kommunikasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro omtaler angrepet som en svært alvorlig situasjon for selskapet. Foto: Johan B. Sættem

– Der det er mulig, er produksjonen stengt ned for å begrense skader, sier Molland.

På spørsmålet om hvor alvorlig de anser situasjonen for å være, svarer Molland at angrepet er av «et omfang de tidligere ikke har sett», og utdyper:

– Det betyr at det har truffet oss i et stort omfang og i flere deler av vår organisasjon.

– Anser dere dette for å være en sikkerhetstrussel?

– Dette påvirker direkte driften i våre systemer, så det er en sikkerhetstrussel. Dette er en alvorlig situasjon som vi jobber med å begrense og kontrollere, sier kommunikasjonsdirektøren.

Molland mener det er for tidlig å si noe om hvem som står bak, og at de i førsteomgang har fokusert på å sikre at driften går videre, samt å forhindre at det oppstår situasjoner som kan skade deres ansatte.

– Det er først og fremst det viktigste vi jobber med nå, så vil vi ta de andre tingene etter hvert.

NSM: – Bistår Hydro i tekniske analyser

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) oppgir til NRK at de er blitt kontaktet av Hydro etter angrepet.

BISTÅR HYDRO: Nasjonal sikkerhetsmyndighet ved kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy, sier de bistår nå Hydro med hendelseshåndtering. Foto: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

– Vi er kjent med angrepet og er i tett dialog med Hydro, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy.

Hun forteller at Hydro tok kontakt med deres responsteam og at de har satt inn de ressursene de har.

– Dette er en veldig tidlig fase. Vi bistår Hydro i hendelseshåndtering og analyse, men det er for tidlig å trekke noen konklusjoner. Vårt foreløpige fokus er på å analysere tekniske spor og bistå Hydro, sier Strøm Arnøy.

Flere anlegg berørt

Hydro har fabrikker på Karmøy, Herøya, Høyanger, Årdal, Sunndalsøra, Holmestrand, Magnur, Husnes og Raufoss.

Verkene i Høyanger og Årdal går på manuell drift, noe som krever flere folk på jobb, får NRK opplyst.

– Det forkludrer dagen litt. Det er en del operasjoner som må tas manuelt, men selve ovnsdriften går av seg selv. Det blir mye arbeid fremover med å få lagt inn data, sier klubbleder Lars Kjetil Skeie ved Høyanger metallverk.

Fabrikksjef Roar Ørsund i Sunndal sier til NRK at produksjon og drift går som normalt.