Orknøyene er en del av Skottland og Storbritannia. Det lokale regionsrådet skal vurdere om det skal ta slutt.

Øygruppen som består av omkring 200 små øyer, kan nemlig bli et selvstyrt territorium i Norge.

– Et nærere forhold til Norge er ett av alternativene vi ser på, bekrefter lederen av øyrådet, James Stockan til NRK.

– Vi har et unikt historisk forhold, noe som kunne blitt en fordel for oss begge, legger han til.

Flere andre alternativer skal også diskuteres i neste uke. Men om fordelene med et sterkere forhold til Norge, sier han til NRK:

– Vi deler en levende og bærekraftig maritim økonomi. Norge gjør dette veldig bra og vi har betydelige muligheter i våre delte havområder.

Orknøyenes flagg kombinerer både norske og skotske farger. Det er en henvisning til at øygruppen har hørt til under Norge. Det hvite i det norske flagget er her byttet ut med gult. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Sliter økonomisk

Årsaken til at de ser seg om etter alternativer skal ifølge Stockan være at øygruppen ikke får «rettferdig» finansiering med sin nåværende posisjon i Storbritannia, skriver BBC.

Stockan har blant annet foreslått at en mulig løsning kan være å gjøre som med Færøyene, som er et selvstyrt territorium under Danmark.

Da NRK traff James Stockan på Orknøyene for fire år siden, var han godt i gang med å legge planene med å diskutere øygruppens styreform. Men han ville bruke god tid, for å få befolkningen med seg. Meningene har mildt sagt vært delt.

– Er det en mulighet å være et protektorat under Norge slik Færøyene er under Danmark, spurte Stockan den gang.

Nå er altså tiden moden for at øyrådet skal ta diskusjonen.

– Nå sliter vi virkelig, sier Stockan til den britiske kringkasteren.

Han peker blant annet på at fergeflåten må erstattes.

Også tilbake på 60-tallet var det en «tilbake til Norge-bevegelse» på Orknøyene. Øygruppen var et hovedsete for norske vikinger, og var under norsk styre i 600 år. De har vært i union med Norge/Danmark lenger enn med England.

Ønsker en nordisk forbindelse

NRK er for tiden på Shetlandsøyene nord for Orknøyene. Også de skotske, med den samme tilknytningen til Norge tilbake i historien. Folk på Shetland sier til NRK at de følger nøye med på debatten som skal holdes i øyrådet på naboyene.

Øyrådslederen der sier at de nektes ting som andre områder får. Han nevner blant annet en egen prisordning for fergevirksomheten i Skottland, som Orknøyene ikke inkluderes i.

Den er bestemt av den skotske regjeringen for at man skal kunne tilby en overordnet prispolitikk på tvers av fergenettverket i hele landet.

– Og finansieringen vi får fra den skotske regjeringen er betydelig mindre per hode enn Shetland og de vestlige øyene. Vi kan ikke fortsette som nå, understreker Stockan.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit har tidligere besøkt Orknøyene i forbindelse med St. Magnus-festivalen, hvor det ble holdt en minnemarkering for nordmenn gravlagt på Orknøyene. Foto: Lise Åserud / NTB

Under Danmark og Norge

Orknøyene var frem til 1472 under dansk og norsk kontroll, og Stockan mener at det ligger et dypt kulturelt forhold mellom øyene og de nordiske landene.

Han mener derfor at det er en enda bedre grunn til å se på muligheten for å sikre en nordisk forbindelse igjen.