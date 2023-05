En ny rapport fra Sifo – et institutt for forbruksforskning – viser at nødvendighetsvarer som mat og drikke har økt langt mer enn andre priser det siste året.

Det er spesielt at det er så stor økning. Marthe Hårvik Austgulen, forsker ved Sifo

Det merker pensjonist Bjørn Erik Sisselberg som NRK møter i en Kiwi-butikk i Oslo. Han sier at mer av budsjettet nå går til mat.

– Jeg er ganske prisbevisst. Jeg går for billigvarene, sier han.

Pensjonist Bjørn Erik Sisselberg er ikke overrasket over at Sifos referansebudsjett viser økte matutgifter for alle grupper. Mest synd synes han på barnefamiliene. Foto: Adan Hassan Tassamma / NRK

Pensjonisten sier at han har så han klarer seg, men merker at prisene har steget.

– For eksempel kjøper jeg inn First Price-kjeks til kråkene i Slottsparken. For ett til halvannet år siden så kostet den kjekspakken 7 kr. Nå koster den samme pakken 12 kr.

Det meste øker i pris

Rapporten som forbruksforskningsinstituttet Sifo legger frem i dag, viser at så godt som alt øker i pris.

Et unntak er prisen på barnehagetjenester.

– Vi ser en betydelig prisøkning på forbruksvarer. Kostnadsøkning i referansebudsjettet på «mat og drikke» for eksempelfamilien er 15 prosent fra februar 2022 til februar 2023, sier forsker Marthe Hårvik Austgulen.

Forsker Marthe Hårvik Austgulen jobber med Sifos referansebudsjett. Foto: Eivind Rohne

Samtidig viser tall fra SSB at den generelle prisveksten i samme periode var 6,3 prosent.

Austgulen sier at økningen er størst på mat og drikke, og at varene som inngår i handlekurven er basert på hva vi trenger å spise – altså nødvendighetsvarer.

– Det er spesielt at det er så stor økning. Tidligere har det alltid vært nærmere inflasjonsmålet, men i år ligger økningen totalt på rundt 8 prosent fra i fjor for eksempelfamilien, sier forskeren.

– Tragisk

Økningen på 8 prosent gjelder hele budsjettet.

Det omfatter vanlige og løpende utgifter til mat, klær, hygieneartikler og lignende.

I tillegg inngår utgifter til sjeldnere innkjøp av varige forbruksgjenstander som blant annet møbler og elektronisk utstyr. Utgifter til bolig og strøm er ikke med i budsjettet.

Pensjonist Sisselberg føler særlig med barnefamiliene som på ett år har fått 15 prosent høyere mat- og drikkeutgifter.

– Jeg synes det er tragisk. Jeg har veldig sympati for dem. De vil slite. Når du ser lånerenten, hva de sitter igjen med i måneden og spesielt når de er eneforsørgere – nei, stakkars folk, sier han.

– Jeg er så heldig at jeg er gjeldfri og har penger i banken, så jeg synes bare det er fint at renta går opp, legger han til

Student Espen Hansmark handler øl når NRK møter han på Kiwi Hegdehaugsveien.

Han har merker at varene som han handler har økt en del i pris.

Student Espen Hansmark (26) går sjeldent forbi frukt- og grøntseksjonen når han skal handle inn. Her finner han råvarer som gjør at studentbudsjettet ikke sprekker. Foto: Adan Hassan Tassamma / NRK

– For min del spiser jeg kanskje litt mindre ute og lager mer mat hjemme, som jeg synes er en bra ting, sier han.