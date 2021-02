Shazeb (16) skadet hodet i akeulykke – nå anmeldes læreren for ikke å ha tilkalt hjelp

Sjokkerte klassekamerater strømmet til og lurte på om det gikk bra, men 10.-klassingen responderte ikke.

Shazeb Iftikhar klarte ikke å ha øyekontakt eller en samtale med noen av de rundt seg. 16-åringens tilstand var uavklar etter det brutale møtet med treet i akebakken. Han fryktet det verste da han kjente smerter i panna, bakhodet, nakken og ryggen.

Læreren ringer faren og forteller at sønnen har skadet seg. Pappa Iftikhar Mohammed ber så læreren ringe ambulanse eller taxi slik at sønnen kan få helsehjelp, men læreren skal ha svart at han ikke vet om han kan det, fordi han ikke vet hvem som skal betale for det.

– Det er veldig dårlig håndtert. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Man blir trist av å tenke på det, sier faren til NRK.

SKUFFET: Pappaen til Shazeb er ikke fornøyd med skolen. Foto: Morten Solem / NRK

Måtte be storebror dra fra skolen for å kjøre lillebror til legevakten

Løsningen blir at pappa Mohammed ringer Shazebs storebror som går på videregående skole i nærområdet. Han sørger for å frakte lillebroren til legevakten. Der får de, ifølge familien, beskjed om at han burde blitt brakt til legevakten med ambulanse.

Hele veien frem til Storgata kaster han opp flere ganger. Skaden blir omtalt som alvorlig. Iftikhar har pådratt seg en kraftig hjernerystelse og ligger over natta på Ullevaal sykehus for observasjon.

Han husker svært lite av hendelsen som kunne forandret livet for godt.

– Jeg husker ingenting. Det var vondt og jeg lurte på hvor jeg var. Jeg skjønte ikke hva som hadde skjedd, sier han, og legger til:

– Jeg fikk hjernerystelse, jeg kunne blitt lam, jeg kunne dødd. Men her er jeg heldigvis, sier han forsiktig, mens han ser bort mot ulykkesstedet.

16-åringen forteller at han velger å fortelle om hendelsen og skolens håndtering fordi han ikke vil at noen andre skal oppleve det samme.

– Vi ønsker å statuere et eksempel

Familien har nå engasjert advokat og vil politianmelde læreren som unnlot å ringe etter hjelp.

– Vi ønsker å anmelde fordi læreren i dette tilfellet har valgt å la min klient være i en hjelpeløs tilstand og det er straffbart, sier Sulman Hussain i advokatfirmaet Actio.

– Hva ønsker dere å oppnå med dette?

EKSEMPEL: Advokaten forteller at saken vil bli politianmeldt for å statuere et eksempel. Foto: Morten Solem / NRK

– Vi ønsker å statuere et eksempel på at når elever er på skolen så er det skolen og lærerens ansvar å påse at de får nødvendig helsehjelp i de tilfeller hvor det er nødvendig, legger advokaten til.

Skolen vil også bli klaget inn til Statsforvalteren for ikke å gi nødvendig opplæring til lærere når elever kommer i kritiske situasjoner og har behov for akutt hjelp.

Skolen ser svært alvorlig på hendelsen

Fungerende assisterende rektor ved Linderud skole er blitt forelagt kritikken. Eirik Cederbrand innrømmer at de har sviktet.

– Skolen ser meget alvorlig på denne hendelsen. Det er uheldig at det ikke ble ringt til 113 da denne hendelsen inntraff. Det er veldig vondt å tenke på at det kunne gått veldig galt med eleven, og vi er selvsagt i ettertid veldig glad for at det går bra, sier Cederbrand.

FEIL: Fung. ass. rektor ved Linderud skole sier at det er uheldig at man ikke ringte 113 da Iftikhar krasjet i treet. Nå lover de gjennomgang av rutinene for å unngå at slik håndtering forekommer. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Nå skal Linderud skole gjennomgå sine rutiner og sørge bedre kontroll på hva som skal gjøres når elever er ute med lærere på aktiviteter.

– Vi må hele tiden ha høyt blikk på rutiner, og når vi er på tur må vi være klar over at alvorlige ting kan skje som krever at man må ta kontakt med nødetatene, avslutter Cederbrand.

Om anmeldelsen sier skolen at de ikke kan kommentere det på nåværende tidspunkt. De ønsker imidlertid en klage til Statsforvalteren velkommen.

NRK har gjennom ledelsen på skolen vært i kontakt med læreren som er omtalt i saken, og gitt vedkommende mulighet til å svare på kritikken. Læreren og skolen har blitt enige om at skolen uttaler seg på på vegne av begge.