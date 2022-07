Setter inn ekstra politi på Norway Cup

– Her vil det være synlig politi. Det vil være bevæpnet politi og vi har en trygghetsskapende og forebyggende profil, sier stabssjef i Oslo politidistrikt Harald Nilssen.

For litt over en måned siden opplevde Norge noe som PST senere har omtalt som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

To personer mistet livet, flere ble såret. Zaniar Matapour (42) er nå siktet for drap, drapsforsøk og terror.

Politi på stedet etter Oslo-skytingen i slutten av juni. Foto: Camilla Svennæs Bergland

Trusselnivået befinner seg på fire, noe som PST selv beskrivelser på følgende måte:

«Flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge»

På spørsmål om politiet anser det som trygt å gjennomføre Norway Cup, svarer Nilssen slik:

– Ja, det gjør vi. Hvis ikke måtte vi si noe annet. Så det er et trygt arrangement, kanskje ett av de tryggeste stedene i Oslo i den perioden når det er satt så mye innsats på det, sier han til NRK.

Bevæpnet politi i Oslo etter skytingen i slutten av juni Foto: Camilla Svennæs Bergland

Besøkende kan forvente å se bevæpnet politi.

– Et høyt trusselnivå tilsier at sånne arrangementer har større fokus hos politiet enn det ville ha uten det trusselnivået, så det vil være mer politi til stede enn det er på en normal Norway Cup.

«Idrettsfest»

Arrangøren forventer 60.000 til 80.000 besøkende hver eneste dag. Omtrent 1850 lag er påmeldt, og barna kan boltre seg på 89 ulike fotballbaner i løpet av uken.

Nilssen har forståelse for at enkelte foreldre kanskje er litt engstelige for å sende barna sine på arrangementet med tanke på trusselnivået.

Han ønsker å berolige:

– Her skal det være idrettsfest, og den skal være trygg for dem som er med og det tar politiet ansvaret for.

Generalsekretær Pål Trælvik tar denne helgen imot flere tusen barn og unge på Ekerbergsletta i Oslo. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

De to siste årene, under pandemien, har generalsekretær Pål Trælvik vært nødt til å avlyse.

Nå er han mer enn klar for å ta imot glade fotballentusiaster på sletta igjen – og presiserer at samarbeidet med politiet og PST er bra.

– Her oppe har vi vært veldig forskånet fra alt som heter bråk og uro og ubehagelige opplevelser.

Bækkelagets Sportsklub er arrangør slik den også var det i oppstarten for 50 år siden i 1972. I årets utgave stiller også ukrainske lag. Ingen russiske eller belarusiske lag har meldt seg på.

Til tross for at det i det siste har vært en oppblussing av koronaviruset verden over, setter ikke det noen stopper for årets cup.

– Vi har gode testapparater, vår egen legevakt og et godt samarbeid med bydelsoverlege, sier Trælvik og legger til:

– Vi er godt forberedt, sier han.