Statens helsetilsyn har ikke fått varsel om et eneste tilfelle av selvskading eller selvmordsforsøk ved Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Likevel har det vært 19 tilfeller av selvskading og åtte selvmordsforsøk ved internatet i perioden 2018 til 2021, ifølge politiets egen oversikt.

Alle de åtte selvmordsforsøkene som er loggført, er det politiet karakteriserer som forsøk på strangulering, eller kvelning.

Ifølge politiet har ingen personer mistet livet ved utlendingsinternatet i perioden som følge av selvmord.

Ville avslutte livet

NRK har snakket med en mann som sier han forsøkte å ta sitt eget liv på utlendingsinternatet i romjulen. Han har sonet en lengre fengselsstraff i Norge, og har sittet internert siden i høst, i påvente av å bli uttransportert.

Han hevder han er uskyldig dømt, og forteller at han etter lengre tid uten behandling for sine mentale problemer, ble så desperat at han ønsket å avslutte livet.

Hendelsen er ikke loggført som et selvmordsforsøk av politiet, forteller seksjonsleder ved utlendingsinternatet, Johan-Edvin Throndsen:

– I dette tilfellet var det en overflaterisping, og ikke noe som trengte å bli sydd, så det er ikke å karakterisere som alvorlig skade, sier han.

– IKKE ALVORLIG: Ingen tilfeller av selvskading og forsøk på selvmord i perioden 2018 til 2021 er vurdert som alvorlige nok til å bli meldt til helsetilsynet, ifølge seksjonsleder Johan-Edvin Throndsen.

Men i mannens legejournal står det blant annet at skaden mannen påførte seg selv «må sys innen 6 timer, avventer situasjonen inntil vakthavende lege kommer.»

Ifølge Throndsen er heller ikke de andre tilfellene av selvskading og strangulering ansett som alvorlige skader, og derfor ikke meldt til Helsetilsynet.

Ble ikke oppfattet som alvorlig

Ifølge helsetilsynsloven har både private tjenestetilbydere og den offentlige helsetjenesten plikt til å varsle Helsetilsynet «om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen.»

Ifølge Gunnar Fæhn, daglig leder i Legetjenester AS, som er det firmaet som leverer helsetjenester på internatet, ble ikke Helsetilsynet varslet fordi hendelsen ikke ble oppfattet som svært alvorlig.

«Skaden var ikke en følge av tjenesteytelsen og skyldtes ikke svikt i rutiner eller svikt i utstyr. Etter vår vurdering falt derfor ikke skaden inn under kategorien skader som skal meldes til Helsetilsynet», skriver Politiets utlendingsenhet i en e-post til NRK.

Avslag fra DPS

Selv er mannen klar på at han gjorde sitt beste «for ikke å overleve». Han sier han frykter at han kan komme til å skade seg selv igjen dersom han ikke får behandling av psykolog eller psykiater.

– Jeg ser og hører ting som ikke er der, og blir svært redd. Jeg kan komme til å skade meg selv alvorlig på nytt fordi jeg blir så redd, sier han.

Ifølge politiet har mannen fått avslag på henvisning til spesialisthelsetjenesten, og det finnes ikke psykolog tilgjengelig på utlendingsinternatet, noe som tidligere er påpekt og kritisert av blant annet Sivilombudet.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet i mai i fjor, skriver ombudet at:

Ombudsmannen har flere ganger fremhevet behovet for et psykologtilbud ved utlendingsinternatet. I tillegg til å yte nødvendig og tidskritisk helsehjelp, vil tilstedeværelse av slik kompetanse kunne forebygge bruk av restriksjoner og maktbruk samt kunne hjelpe den enkelte med å håndtere den psykiske belastningen ved internering og uttransport. Slik kan det tilrettelegges for en trygg og verdig retur.

– Virker som en stor svikt

Psykologspesialist Karl Eldar Evang i Psykologforeningens Menneskerettighetsutvalg reagerer på at ingen av tilfellene som politiet har loggført, er blitt meldt til Helsetilsynet.

– Det reagerer jeg veldig sterkt på, etter mitt syn virker det som en stor svikt, og åpner for at det kan skje veldig alvorlige ting uten at det blir fanget opp noe sted, og uten at det blir noen forbedring på det.

Han reagerer også på NRKs opplysninger om at mannen ble plassert på isolat eller sikkerhetscelle i etterkant av hendelsen.

– I mange sammenhenger vil det gjøre situasjonen enda verre, og innebære en retraumatisering. Det kan ikke være det eneste folk blir møtt med hvis de skader seg selv, eller på en måte kommer med et rop om hjelp, da skal de ha en medisinsk oppfølging, eller annen oppfølging som er en hjelp, ikke bare isolasjon bort fra andre mennesker, sier Evang.

– BLIR IKKE FANGET OPP: Karl Eldar Evang i Psykologforeningens Menneskerettighetsutvalg reagerer på at ingen tilfeller av selvskading er meldt til Statens helsetilsyn.

Forpliktet etter loven til å varsle

Fagsjef i Statens helsetilsyn, Morten Venberget, sier Legetjenester AS er forpliktet etter helsetilsynsloven til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og alvorlige skader ved utlendingsinternatet.

– Det som har vært av hendelser etter 1. juli 2019 burde nok ha vært varslet til oss. Da kom det en lovendring i forhold til private tjenesteytere som er underlagt kommunehelsetjenesten. Da fikk de også en varslingsplikt, sier Venberget.

– Vil dere i Helsetilsynet gjøre noe for å undersøke hva som har skjedd i de ulike tilfellene av selvskading og selvmordsforsøk?

– Vi vet ikke alvorlighetsgraden av selvskadingen, det er det jo Legetjenester AS som vet. Og hvis de har vurdert at det ikke var varslingspliktig til oss, så vil vi heller ikke få varsel om den type hendelse.

Venberget sier de i stedet har sendt ut informasjon til de som yter helse- og omsorgstjenester om varslingsplikten.

– Dette gjorde vi både før jul i fjor og etter lovendringen som kom i 2019. Det ligger også informasjon om varslingsplikten på Helsetilsynets hjemmesider, sier han.

Seksjonsleder ved utlendingsinternatet, Johan-Edvin Throndsen, sier han vil ta kontakt med både Legetjenester AS og Helsetilsynet.

– Vi kommer helt klart til å snakke med Legetjenester AS for å undersøke denne situasjonen og denne konkrete hendelsen, samtidig vil vi også ta kontakt med Helsetilsynet for å høre konkret i forhold til denne hendelsen om dette er noe som skal meldes inn til dem.