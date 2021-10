Selger nesten tre ganger så mye strøm ut av landet som vi får tilbake

Strømmen vil i dag være dyrere enn noen gang tidligere i år, 8 prosent høyere enn i går.

Innkjøpsprisen på strøm i Oslo, Bergen og Kristiansand vil i snitt ligge på 1,43 kroner per kilowattime (kWh) gjennom døgnet. Det viser tall fra kraftbørsen NordPool.

Strømkablene ut av Norge skulle gi nordmenn billig strøm i retur.

Men det har innbyggerne i Sør-Norge knapt sett noe til denne høsten.

Kraftprodusentene tjener mer på å selge strømmen til britene, svenskene og tyskerne.

LES OGSÅ: Håper regjeringen kutter elavgift og moms på strøm

Panelovnen kan koste 58 kroner i døgnet

En innkjøpspris på 1,43 kroner/kWh betyr rundt 2,40 kr/kWh ut til husholdningene – litt avhengig av hvordan nettleien påvirkes av forbruket.

En panelovn på 1500 Watt koster for eksempel rundt 58 kroner å fyre opp i Sør-Norge inneværende døgn, dersom den fyrer to tredeler av tiden.

Panelovner har normalt termostat som kutter strømmen når ønsket temperatur er oppnådd, og som senere slår seg på igjen når temperaturen faller under et gitt nivå.

Venter høyt prisnivå til midten av april

Tor Reier Lilleholt, kraftanalytiker og analysesjef i Volue Insight.

De svært høye strømprisene er kommet for å bli, mener analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. Skyhøye priser på naturgass og kull, trekker opp prisnivået på strøm i Europa.

– Jeg forventer at de prisnivåene man ser nå, kanskje ikke akkurat pristoppene i enkelttimer, men at det vil ligge på det samme høye nivået helt frem til våren, kanskje til midt i april, sier han.

Priser langt over en krone for kilowattimen kan bli den nye hverdagen en god stund til for innbyggerne i Sør-Norge.

Men Norge holder ikke igjen strømmen av den grunn, for utlandet er villig til å betale enda mer.

I oktober har kraftprodusentene sendt nesten tre ganger så mye strøm ut av landet, som vi har fått inn, ifølge Statnett. Til tross for at kraftmagasinene er tildels betydelig tommere enn det som er vanlig, særlig i Sør-Vest.

Strøm importeres på natta når prisene er lave, og eksporteres på dagtid når prisene er høye.

– Kraftprodusentene ønsker å selge dyrest mulig

Regnet som kom, dempet prisene noe, ifølge Lilleholt, men når prisene er høye kan eksporten også øke selv om vi står foran en kald vinter.

– En kraftprodusent ønsker å selge varen sin dyrest mulig. Og den høyeste prisen den kan få er nå, altså produsentene bør produsere så mye den kan nå. Utfordringen kommer da hvis man kommer i den situasjonen at man har for lite vann før snøen smelter til våren. Så burde markedet kommet med det prissignalet om at man burde spare dette vannet. Men det ser vi ikke i kraftmarkedet slik vi ser det nå, sier han.

Lilleholt er bekymret for at for mye vann tappes nå, slik at det blir lite kraft i timene forbruket er høyest i Norge kommende vinter.

Kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett forsikrer om at det blir nok kraft.

– Veldig spesielle forhold

– Nå er det veldig spesielle forhold i kraftsituasjonen i hele Europa, og svært høye priser i landene rundt oss. Kraftsituasjonen, i form av at vi har god tilgang på energi, den er god, sier han.

Men god tilgang betyr ikke lave priser så lenge prisene i utlandet er høyere.

– Dette varierer gjennom døgnet og gjennom uka. Men sånn som det er nå, spesielt på dagtid, så er det rett og slett så mye høyere priser i landene rundt oss, at da er det hovedsakelig eksport på våre forbindelser til landene rundt oss, sier Glette.

– Hvorfor gjør de det?

– Systemet med utveksling av kraft mellom landene er satt opp slik at flyten alltid går fra det området med lavest priser til det området som har høyest priser. Selv om vi nå har høye priser så er de høyere i landene rundt oss. Det betyr at vi eksporterer. Det er et system som også gjør at når vi har mangel på kraft her hjemme og prisene stiger, mens prisene synker i landene rundt oss, så vil vi ha muligheten til å importere. Det er et system som snur når prisene endrer seg. Så skjønner jeg at det er krevende å forstå nå som prisene er så høye, men det er altså et system som vi er avhengig av at fungerer slik at vi også kan importere når vi har behov for det, sier han.