23-åringen fra Mandal var en av ti utvalgte talenter som denne uken fikk vise en hel kolleksjon på visningen Designers' Nest på Fashion week i den danske hovedstaden.

Hun gikk ut av Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) i sommer etter å ha studert klesdesign i tre år.

UNIK MULIGHET: Sara Sofie måtte overvære visningen digitalt sammen med familie og venner på grunn av pandemien. Foto: CphFw /

Visningen i Danmark skal fremme nye, lovende designstudenter. De kjemper om en pris på 50.000 danske kroner og et besøk på UEADA Collage of Fashion i Osaka, Japan.

Det er bare et fåtall som blir nominert og får muligheten til å vise frem sin kolleksjonen til moteverdenen.

Kunne ikke være der selv

På grunn av korona var visningen i år heldigital, så Tallaksen fikk ikke sett showet i virkeligheten. Hun måtte se det på livestream i stuen hjemme i Mandal.

Foto: CphFw

– Det var så gøy og så hyggelig. Jeg hadde med meg flere studievenner fra Kunsthøgskolen over Zoom. Også hadde mamma, pappa og bestevenninnen min ordnet med blomster og så på showet sammen med meg. Alt var så stas!

Hun forteller om stressdrømmer, og hvor uvirkelig det har vært å ikke få legge siste hånd på kolleksjonen selv.

Å måtte sende vekk noe du har brukt så mye tid på og stole på at andre klarer å vise frem klærne hun har laget på best mulig måte.

Foto: CphFw

Hun var livredd for at noe hadde raknet, eller blitt ødelagt på vei til København.

– Det var en veldig stor lettelse når jeg så designet mitt på catwalken. Alle klærne satt som de skulle.

Foto: Daniel Mareno

Avgangsvisningen hun aldri fikk

Tallaksen vant ikke konkurransen. Førsteplassen gikk til finske Idaliina Friman. 23-åringen føler uansett at seieren var å få vist frem klærne sine for så mange i moteverden.

– Vi fikk aldri avgangsvisning på Kunsthøgskolen på grunn av pandemien. Så selv om det var digitalt, så var det så stas å se klærne bevege seg på modellene i en slik setting. Det har jeg liksom ikke sett før. Jeg er så fornøyd, sier hun.

Foto: Sara Sofie Tallaksen

Gravde i fortiden

Kolleksjonen til Sara Sofie handler om hjemstedet hennes, Mandal, oppveksten og hvordan det er å komme fra et lite sted og flytte til storbyen Oslo. Hun gravde i dagbøker, i Mandals historie og i egen oppvekst.

BRUKTE INSPIRASJON FRA MANDAL: Sara Sofie Tallaksen mener det er mulig å gjøre mote helt avfallsfritt. Foto: Privat

– Så kom pandemien. Midt i arbeidet. Da føltes det plutselig som at det jeg drev med ikke var viktig lenger. Sånn sett i et større perspektiv. Hva gjorde jeg, liksom? Så da bestemte jeg meg for å gjøre hele kolleksjonen helt avfallsfri. Kun basert på brukte materialer.

Foto: Daniel Mareno

Det beste er å gjøre det selv

Da startet jakten. På Finn, på Facebook og på Instagram. Hun ville ha materialer som bærekraftig.

Foto: Cphfw

– Jeg følte det minste jeg kunne gjøre var å produsere noe som ikke skaper mer avfall. Nå vil jeg endre moteverden til å faktisk bli mer miljøvennlig. Den beste måten å endre noe på, er å ta del av det. Gjøre det selv.

Mye motstand

Under tiden på Kunsthøgskolen ble Sara Sofie ofte møtt med kritikk fra andre for å ha valgt et «umulig» yrke. At man ikke ville få jobb, at det var tøft økonomisk og at det ikke var noe «poeng» å studere det.

Det er hun ikke enig i.

Foto: Sara Sofie Tallaksen

– Hvis du virkelig har lyst, så klart man skal prøve å studere design. Forbered deg på at det er tøft, for det var mange ganger jeg knakk. Det er tøft å studere kreativt, fordi du er så personlig knyttet til alt du gjør. Men det jo også akkurat det som gjør det så sinnssykt gøy.

Hun forteller ar hun ikke var langt inn i skolegangen før hun gråt for første gang, men all den harde jobbingen har lønnet seg.

Norsk mønster går igjen i Tallaksen sitt design. Foto: Daniel Mareno

Hun har oppdaget mange flere muligheter enn hva hun først trodde da hun startet.

– Du får også et kreativt rom, som du ikke har ellers. Du slipper å tenke kommersielt, du kan være hundre prosent fri. Det er et rom til å utvikle seg som gjør at jeg ikke ville byttet det vekk mot noe.