– Siden vi har lesere som ikke følger Oslo-politikken minutt for minutt, må jeg nesten spørre: Hvem er du?

– Jeg er en ung kvinne som brenner for Oslo. Jeg har bodd i Vestre Aker, i Hausmanns gate i sentrum, på Stovner, Høybråten, Grunerløkka og nå på St. Hanshaugen. Jeg er en skikkelig Oslo-nomade, som elsker byen min, sier Saida Begum til NRK.

Hun er utdannet jurist, og har jobbet som advokatfullmektig, samt som politisk rådgiver for Høyres justispolitikere på Stortinget. Hun har syv års fartstid som medlem Oslo bystyre, de tre siste som heltidspolitiker der.

– Hva ønsker du å utrette hvis du blir ordfører?

– Det er rom for å fylle ordførerjobben på en mer politisk måte enn i dag. Jeg vil være mer enn en snorklipper, og særlig jobbe for at barn og unge har de beste mulighetene for å lykkes. Hjertesaken min er at alle barn skal kunne norsk før skolestart. Det er utrolig viktig i en by som Oslo, hvor rundt en fjerdedel av elevene starter på skolen uten å ha norskkunnskaper nok til å henge med. Det går ikke.

Etter 18 års sammenhengende høyrestyre ble det rødgrønt flertall i Oslo ved kommunevalget i 2015. Stian Berger Røsland (H) og Fabian Stang (H) gikk av, mens Raymond Johansen (Ap) og Marianne Borgen (SV) gikk på, som henholdsvis byrådsleder og ordfører.

Når Høyre skal forsøke å gjenvinne Oslo-makten i september neste år, er Stang og flere fra laget den gang skiftet ut.

Toppkandidatene nå heter Eirik Lae Solberg (47), og altså Saida Begum (31). Solberg ligger an til å bli byrådslederkandidat, og Begum ordførerkandidat. En enstemmig nominasjonskomité står bak innstillingen, som ble klar torsdag kveld.

BYRÅDSLEDERKANDIDATEN: Eirik Lae Solberg er født i Drammen, men har mange års erfaring fra Oslo bystyre. Han var finansbyråd 2014-2015, og har rikspolitisk erfaring som statssekretær i tre ulike departementer. Han er i dag gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Må ikke være middelaldrende mann

Dersom innstillingen vedtas av nominasjonsmøtet 3. desember, er det første gang Oslo Høyre velger en ordførerkandidat med flerkulturell bakgrunn.

– Ordførerrollen bør tilpasses fremtiden, og det er ikke slik at man må være en middelaldrende hvit mann for å være ordfører i Oslo. Selv ikke for Høyre, sier leder av nominasjonskomiteen, Ellen Chr. Christiansen til NRK.

– Det har blitt spekulert i profilerte navn som Anniken Hauglie, Kristin Vinje, Julie Brodtkorb, Bård Folke Fredriksen og Øystein Eriksen Søreide. Har noen blitt spurt, men takket nei?

– Det har vært spilt inn en god del navn til komiteen, men i media har det også vært spekulert i navn som vi ikke har vurdert i det hele tatt. Så har vi hatt flere kandidater inne, men nå er vi er kjempeglade for at Eirik og Saida har sagt ja til å stille.

– Men dere har gått for en relativt ukjent ordførerkandidat. Hvorfor Saida Begum?

– Vårt mål har vært å finne en som kan representere Oslo Høyre på en god måte og samtidig bli en god talsperson for hele byen. Saida har solid bystyreerfaring, god kompetanse og vi er trygge på at hun vil gjøre en god jobb. Hun er en ekte Oslo-patriot, sier Christiansen.

FORRIGE KVINNE: 1991 var sist Oslo Høyre stilte med en kvinnelig ordførerkandidat. Astrid Nøklebye Heiberg, som i en alder av 82 fortsatt møter fast på Stortinget, vant ikke valget den gangen. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Begum kan også bli Høyres første kvinnelige ordfører i Oslo. Astrid Nøklebye Heiberg var kandidat i 1991, men Høyre vant ikke valget. Også i 2007 innstilte nominasjonskomiteen en kvinnelig kandidat, men nominasjonsmøtet valgte da Fabian Stang over Annelise Høegh.

– Høyre-kjemper som Nøklebye Heiberg, Høegh og nå deg. Har du det som skal til for å gå hele veien?

– Det har jeg tenkt veldig mye over før jeg sa ja. Jeg har enorm respekt for både de og alle som har hatt den rollen jeg nå forhåpentligvis skal inn i, før meg. Jeg tror likevel jeg må finne min egen måte å fylle ordførervervet på, sier Begum.

Ordførerkandidater for Høyre i Oslo siste 40 år Ekspandér faktaboks 1979: Albert Nordengen

1983: Albert Nordengen

1987: Albert Nordengen

1991: Astrid Nøklebye Heiberg

1995: Per Ditlev-Simonsen

1999: Per Ditlev-Simonsen

2003: Per Ditlev-Simonsen

2007: Fabian Stang

2011: Fabian Stang

2015: Fabian Stang

2019: Saida Begum? * Uthevet skrift betyr at personen faktisk ble ordfører etter valget.

– Andre får ta seg av religion

Med rollen som ordførerkandidat vil det også følge oppmerksomhet og omtale i mediene. Det er Begum ærlig på at hun ikke har allverdens erfaring med:

– Men det er en del av jobben når man stiller opp til et slik tillitsverv som jeg gjør nå. Så det skal jeg lære meg å takle.

Tidligere denne uken ble Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) utsatt for rasisme i forbindelse med at det ble kjent at hun skal lede 17. mai-komiteen i byen neste år.

– Hva vil du si til nett-troll som jo helt sikkert nå kommer til å påpeke at du ikke er «kronisk norsk», slik Aps varaordfører nylig fikk høre at hun ikke var?

– Vi skal respektere og dyrke at nordmenn kommer i alle farger og med ulik bakgrunn. Det gjør både byen og landet rikere. Hvorvidt noen er norsk defineres heldigvis ikke av hudfarge, bakgrunn eller nett-troll.

– Har det i hele tatt noe å si at du er muslim, slik du ser det?

– Jeg skal drive med politikk, så får andre ta seg av religion, svarer Saida Begum.

De 20 øverste navnene

Nominasjonskomiteens innstilling til Oslo Høyres liste består av 65 navn, like mange som det finnes seter i Oslo bystyre. 34 er kvinner, 31 menn. Det er en ung liste: Hele 46 av de innstilte er under 50 år, og 18 er under 30 år. De 20 øverste er enstemmig innstilt: