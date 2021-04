Rødgrønt ønske om klimaregnskap på forbruk

– Dette er et hull i klimapolitikken vår jeg tror stadig flere ser at vi må fylle, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen.

For varer vi importerer til Norge teller nemlig null når vi beregner hvor mye vi belaster klodens klima med. Norges internasjonale klimaforpliktelser måles nemlig ut fra hvor mye klimagassutslipp som skjer i Norge. I 2019 var dette klimagassutslippet 50 millioner tonn ifølge SSB. Olje og gassproduksjon i Nordsjøen er største kilde fulgt av industrien, biltrafikken og landbruket.

Rødt og nestleder Marie Sneve Martinussen vil har klimaregnskap over utslipp knyttet til varer vi bruker. Foto: Astrid Randen / NRK

– Det finnes ikke noe som heter nasjonale klimagassutslipp. De utslippene vi norske folk har ansvaret for bør vi telle, sier Martinussen.

– Forbruksrelaterte utslipp skal synliggjøres. Det ville også synliggjort utslipp fra elbil, sier MDG leder Une Bastholm.

Verstinger

Anja Bakken Riise og Fremtiden i våre hender har fått laget beregninger som viser at Norge bidrar til store utslipp gjennom forbruket vårt. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

Framtiden i Våre Hender har forsøkt seg på en beregning. Den tyder på at Norge vil komme dårligere ut hvis hadde beregnet forbruket varene vi bruker forårsaket da de ble laget.

– Når man ser på utslippet fra maten vi spiser, bilene vi kjører og klærne vi går i så er de større enn alle utslippene som oppstår innenfor Norge sine grenser, sier leder Anja Bakken Riise.

– Vi må gå fra bruk og kast til å bruke resursene om igjen. For å klare det må vi måle og se hvordan vi ligger an og da trenger vi et forbruksbasert klimaregnskap, fortsetter Bakken Riise og legger til at Sverige allerede har et slikt regnskap,

Ap: ja – Sp: nei

SV har allerede foreslått å lage et slikt regnskap.

– Det er viktig at vi får en oversikt over hvilken total klimabelastning forbruket vårt har på kloden, sier SVs klimapolitisk talsperson Lars Haltbrekken.

Og Arbeiderpartiet og Åsmund Aukrust vil hjelpe folk og bedrifter å ta klimavennlige valg.

– Så hvis det blir regjeringsskifte til høsten så blir et slikt regnskap innført?

Åsmund Aukrust og Arbeiderpartiet vil regne på hvor mye utslipp varer vi kjøper har forårsaket. Foto: PETER MYDSKE / Stortinget

– Ja, Arbeiderpartiet er det partiet som har gått lengst i å lage regnskap. Vi har laget våre egne CO₂-regnskap da vi laget alternativt statsbudsjett. Og der mener jeg vi også bør se på regnskap på hvordan vi importerer varene våre, sier Aukrust som sitter i energi og miljøkomiteen på Stortinget.

I så fall må Aukrust og Arbeiderpartiet overbevise en påtenk regjeringspartner.

– Jeg forstår ikke helt hva en skal bruke et sånt regnskap til, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad.

Hun mener Norge bør nøye seg med klimaregnskapet Norge forplikter seg til etter Parisavtalen, altså at Norge tar ansvar for utslipp innenfor Norges grenser.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad synes vi har nok klimaregnskap. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Hvis du skal bruke det til å ta ansvaret for utslipp fra varer som blir produsert i Kina eller India, så er jeg uenig i det. Ansvaret for den produksjonen ligger hos de landene som foretar produksjonen, sier Arnstad.

Lage mer selv

Rødt mener det vil være positivt for norske arbeidsplasser om klimautslipp fra importerte varer telles.

– I dag vil en importert biff fra Botswana ha null utslipp i det norske regnskapet. Mens en norsk biff fra Telemark vil få utslipp. Og det gjør at norsk landbruk framstår som en mye større klimaversting enn det egentlig er, sier nestleder Sneve Martinussen.