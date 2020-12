Ringnes tilbakekaller julebrus og eplemost

Produktene dette gjelder er Dahls Julebrus, Dahls julebrus Lett, Hamar & Lillehammer julebrus, Hamar & Lillehammer julebrus Lett, Mozell Eplemost og Tou Eplemost.

Skadene på flaskene er synlige når flaskene er åpnet.

– Forbrukere skal derfor ikke være bekymret for at de kan ha drukket av en skadd flaske uten at dette er oppdaget, sier kvalitetssjef i Ringnes, Olaug Flakne.

Ringnes har mottatt 13 reklamasjoner av totalt 13 millioner produserte flasker.

– Når vi ikke kan garantere at det er trygt å drikke fra flaskene våre, har vi dessverre ikke annet valg enn å trekke dem fra markedet, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard.