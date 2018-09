Riksadvokaten sier nei til ny etterforskning av Søviknes-saken

* Født 28. februar 1969.

* Utdannet akvaingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole og har dessuten studert økonomi ved Norges Handelshøyskole.

* Arbeidet deltid hos Byggmester Nydal 1985-1988 og Drange Båtverksted 1988-1995, og som selvstendig næringsdrivende fisker 1994-1999.

* Vararepresentant på Stortinget for Fremskrittspartiet fra Hordaland 1997-2001.

* Medlem Frps sentralstyre 1995-1999 og fra 2013. 2. nestformann i Frp 1999-2001

* Ordfører i Os siden 1999.

* Trakk seg fra alle rikspolitiske verv i 2001 etter at det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med 16-årig jente etter et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom.

(Kilde: Stortinget, Os kommune, NTB)