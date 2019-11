Riksadvokaten refser Nav for taushet om Trygdeskandalen

Det kommer fram i et oppsiktsvekkende brev fra Riksadvokaten til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Riksadvokaten viser til et møte i Det sentrale samarbeidsforum 26. september i år. Der deltok daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch sammen med Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland og flere andre etatsledere.

Busch inviterte ifølge møtereferatet til «en kort runde rundt bordet med oppdatering av vesentlig nytt siden forrige møte fra de enkelte etatsledere».

Ifølge brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen sa Monland da ingenting om trygdeskandalen som var under opprulling i Nav.

Vage formuleringer

I brevet påpekes det videre at Nav kontroll allerede 18. september, altså uka før møtet i samarbeidsforumet, hadde vært i kontakt med flere politidistrikter om saken.

«Nav orienterte ikke om brevene som var sendt ut til politiet, og disse var ukjente både for politidirektøren og undertegnede», heter det i redegjørelsen fra Busch, som er gjengitt i brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Busch opplyser videre at flere av politidistriktene har opplyst at de på grunn av formuleringene i Navs brev, «som til dels var vage», ikke oppfattet henvendelsene som varsel om en større systemfeil som gjorde det nødvendig å stanse eller vurdere andre saker.

«Det viktigste preventive tiltak vi kan se, ville vært at Nav varslet Riksadvokatembetet på et langt tidligere tidspunkt», fortsetter Busch.

Lovavdelingen ble ikke trukket inn

Også justisminister Jøran Kallmyr (Frp) kom torsdag med svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Han opplyser i sitt brev at lovavdelingen i Justisdepartementet ikke har vært forelagt spørsmål om endringer i oppholdskravet for de nå mye omtalte trygdeytelsene.

«Ut fra det departementet har kunnet bringe på det rene, har Lovavdelingen ikke vært forelagt spørsmålet om eller utredet behovet for endringer i oppholdskravet for de aktuelle ytelsene i folketrygdloven som følge av innholdet i trygdeforordningene slik disse er gjennomført i norsk rett», skriver Kallmyr.

«Lovavdelingen har heller ikke avgitt noen tolkningsuttalelse om forholdet mellom bestemmelsene i folketrygdloven og inkorporasjonsforskriften», heter det videre.

Ble orientert 22. oktober

Statsråden skriver videre at hans departement for første gang ble orientert om saken i et etatsstyringsmøte hos Justis- og beredskapsdepartementet 22. oktober 2019.

Riksadvokaten ble formelt orientert 16. oktober.

På spørsmål om hva som kunne vært gjort annerledes i saken, viser Kallmyr til granskingsutvalget som regjeringen har satt ned for å undersøke saken.

Bakteppet for skandalen er feilpraktisering av EØS-reglene som gir nordmenn rett til å ta med seg kontantytelser som sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger til utlandet.

Trygdeskandalen var på nytt tema da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité møttes torsdag ettermiddag.