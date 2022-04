Rema 1000 vurderer palmeolje-unntak

Solsikkeolje har det siste tiåret erstattet palmeolje i mange matvarer som et sunnere, mer miljøvennlig og billigere alternativ. Mesteparten av verdens solsikkeolje produseres i Ukraina og Russland.

Palmeolja blir regnet som dårligere både for helsa og miljøet. Men Ukraina-krigen gjør at solsikkeolja er nærmest umulig å få tak i.

Solsikken er Ukrainas nasjonalblomst. Der produseres ca. en tredel av verdens solsikkeolje. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Solsikkeolje produksjon Ekspandér faktaboks Globalt ble det produsert ca. 19 millioner tonn solsikkeolje i 2020/21.

58 prosent av denne oljen produseres i Ukraina (6 millioner tonn) og Russland (5 millioner tonn).

80 prosent av all solsikkeolje som brukes i Europa kommer fra Russland og Ukraina.

Ca. 49,3 millioner tonn solsikkefrø ble produsert globalt i 2020/21.

Ca. 14 millioner tonn ble produsert i Ukraina.

Ca. 13 millioner tonn ble produsert i Russland.

Av hensyn til kostnadseffektivitet blir oljen hovedsaklig fraktet kortere distanser. Kilde: Harlem Food AS.

Derfor vurderer merkevareselskaper som Orkla nå alternativer, som olje fra palme og raps.

Rema er matvarekjeden som først fjernet palmeolja fra egne merkevarer, samt nye produkter fra andre produsenter. Policyen ble innført i 2014 og gjelder fortsatt i dag.

Men kjeden åpner nå likevel døren på gløtt for den utskjelte matoljen.

– Dersom leverandører har behov for å benytte palmeolje som erstatning på grunn av Ukraina-krigen, vil vi kunne vurdere et midlertidig unntak fra vår policy, i en begrenset periode, sier kvalitetssjef Martina Rabsch i Rema til NRK.

Martina A. Rabsch, kvalitetssjef i REMA 1000. Foto: Rema 1000

Kjeden vil kun akseptere palmeolje dersom det ikke finnes andre alternativer som kan brukes, som gir samme smak og konsistens.

Eksempler på produkter som tidligere har inneholdt palmeolje er blant annet kjeks, potetgull og sjokoladepålegg.

Orklas datterselskap OLW har allerede bestemt at solsikkeolje i potetgull nå skal erstattes med palmeolje, ifølge Sveriges Radio.

Råder om åpenhet

Tor Wallin Andreassen ved Norges Handelshøyskole, råder både Rema og produsentene om å være åpne om hvilke varer som nå vil inneholde palmeolje.

Slik får kundene muligheten til å ta informerte valg.

– Jeg tror det viktigste er at produsentene er åpne i sin dialog med kundene for å opprettholde tilliten til seg som leverandør og merkenavn, og ikke prøver å lure eller å fortrenge noe. Åpenhet er det viktigste her. Det tjener alle på, sier han.

Tor Wallin Andreassen er professor ved NHH i Bergen. Foto: CHRISTIAN LURA / NRK

Orkla er den største leverandøren av merkevarer til norske dagligvarekjeder.

Konserndirektør Håkon Mageli sier til NRK at han er helt enig med professoren.

Han sier at selskapet vil si tydelig fra hvilke produkter som vil få palmeolje, og fra hvilket tidspunkt endringene skjer. Det er ikke klart i dag.

Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla. Foto: Johan B. Sættem / NRK

Bekymret for klima og miljø

Produksjonen av palmeolje foregår hovedsakelig i Indonesia og Malaysia. Store regnskogsarealer har blitt hogget ned for å sette opp plantasjer.

Orkla har en egen policy om at virksomheten ikke skal føre til avskoging.

Men i Regnskogfondet sitter Solveig Firing Lunde likevel og er bekymret for konsekvensene som mer bruk av palmeolje kan føre til. Det har historisk ført til økt avskoging, noe som er dårlig både for klimaet og miljøet.

Solveig Firing Lunde, fungerende leder i nullavskogingsprogrammet. Foto: Johan B. Sættem / NRK

– Vi mener det er veldig viktig at man ikke håndterer krisen i forbindelse med Ukraina-krigen på en måte som forverrer andre kriser. Vi har en pågående krise med ødeleggelse av regnskog, sier Lunde.