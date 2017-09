Regjeringen varsler tiltak mot tarmkreft: – Kan redde flere hundre liv

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, tok onsdag helseminister Bent Høie (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) på omvisning i en oppblåsbar tykktarm.

Hensikten var å vise frem eksempler på tarmkreft, en kreftform som rammer 4300 nordmenn årlig, og tar om lag 1500 liv. Ryel sier et screeningprogram kan bli livreddende for mange.

– Kreft kan oppdages veldig tidlig, også før den har etablert seg som kreft. Derfor regner vi med å kunne redde over 300 mennesker per år med et slikt program, sier Ryel.

REPORTASJE: Regjeringen vil innføre et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft. Du trenger javascript for å se video. REPORTASJE: Regjeringen vil innføre et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft.

Reduserer dødelighet

Risikoen for tarmkreft øker med alderen. Det er grunnen til at regjeringen nå har bestemt at det skal innføres at nasjonalt screeningprogram for alle nordmenn ved fylte 55 år.

Finansminister Siv Jensen forklarer at programmet skal innføres gradvis fra 2019. Planen er at det skal dekke hele landet om fem år.

– Det er anslått at programmet vil redusere dødeligheten med 14–28 prosent, avhengig av hvilken metode som brukes, sier Jensen, som onsdag varslet at hun vil øke bevilgningene til screeningprogrammet med 18 millioner kroner neste år.

Dermed gis det totalt 62 millioner kroner til programmet over statsbudsjettet.

Arne Jensen ble diagnostisert med tarmkreft da han var 69 år. Hadde screeningprogrammet vært innført tidligere, kunne han trolig sluppet å fjerne tre fjerdedeler av tykktarmen. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Kunne ha vært oppdaget tidligere

Arne Jensen jobber som verkstedansvarlig på Milsluker'n i Oslo. I fjor ble han diagnostisert med tarmkreft.

– Jeg satt på sykkelen hjem fra jobb, inne i Marka. Da fikk jeg en telefon, og måtte rett inn dagen etterpå. De opererte meg og fjernet 75 prosent av tykktarmen, forteller Jensen, som måtte gjennom en cellegiftbehandling.

Etter den første kontrollen ble han erklært frisk, før han fikk et tilbakefall seks måneder senere. Han er nå tilbake på cellegift.

Jensen var 69 år da han fikk diagnosen, noe som betyr at hans kreft kunne ha blitt oppdaget tidligere om han hadde vært på screening. Han er naturlig nok positiv til et nasjonalt screeningprogram.

– Det kunne ha betydd at det ble oppdaget mye tidligere, sånn at jeg kunne sluppet å fjerne en del av tarmen, sier Jensen.

Screeningprogrammet inkluderer en undersøkelse av den nederste delen av tarmen, ved hjelp av et kikkhullskamera. Foto: NRK / NRK

– Vil gjøre det riktig

I flere år har Helse Sør-Øst allerede gjennomført et pilotprosjekt med tarmkreftundersøkelser. Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten fattet i fjor et vedtak om at det under gitte omstendigheter bør innføres et nasjonalt screeningprogram.

Helseminister Bent Høie sier grunnen til at det ikke har vært innført et screeningprogram tidligere, er at det har vært faglig enighet om å prøve ut flere metoder først.

– Dermed er vi sikret at vi gjør det riktig, når vi først gjør det. Dette er viktig fordi tarmkreft er veldig vanlig i Norge, og det er veldig vanskelig å oppdage selv, sier Høie.