Redaktør legger seg paddeflat etter å ha kalt Leo Ajkic for islamist

«Etter min mening er han er en islamist. Punktum. Jeg har ikke sett noe som helst som motbeviser det. Og da er han et problem.»

Dette skrev Hjerpset-Østlie, som i tillegg til å være redaktør i Human Rights Service er fast spaltist i Aftenposten og Minerva, på Facebook i går. Kommentaren hennes var en reaksjon på at Leo Ajkic fikk Fritt Ords honnørpris for TVserien «Flukt».

«Han er for f.eks. tildekning. Og jeg er lei for det; dere tror kanskje at det vil godtas. Men dere tar feil - det kommer det aldri til å bli» skriver Hjerpset-Østlie.

«Og da er alle som synes han er stas det samme (islamist red.anm.), for dere er da ikke blinde....?»

FIKK KRITIKK: Redaktør i Human Rights Service kalte Leo for islamist. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kommentarene la hun inn som et svar til Aftenpostens debattredaktør, Erik Tornes, som gratulerte Ajkic og redaksjonen hans med prisen. Meldingene fra Nina Hjerpset-Østlie møtte mye motstand og flere krevde at ytringene hennes skulle slettes.

Men Tornes vil ikke slette innholdet.

– Det er dypt problematisk det hun skriver, sier Tornes. Men i utgangspunktet mener jeg at det meste kan og bør debatteres. Derfor var det ikke aktuelt å slette ytringene hennes. Ajkic ble også invitert inn i diskusjonen og svarte.

HJERTESVAR: Slik svarte Leo Ajkic

«Sosiale medier og dum dame»

Nå har pipa en annen lyd og Hjerpset-Østlie beklager det hele. På facebook har hun nå lagt ut en lang beklagelse med overskriften «Sosiale medier og dum dame». Og til NRK forklarer hun det hele slik:

– Jeg hadde en skikkelig tøff uke og satt meg dessverre ned ved tastaturet etter å ha drukket en del alkohol. Det skulle jeg aldri ha gjort.

I beklagelsen sin, som nå ligger ute på siden hennes, utdyper hun:

«En opptreden kan knapt bli flauere og jeg er dypt skamfull. Jeg har ellers bedt om unnskyldning til de angjeldende på den aktuelle tråden.»

«Så kan man kanskje si at det hjertet er fullt av, renner tastaturet over med. Men det stemmer ikke helt. Jeg står ikke inne for formuleringene og forenklingene eller den omfattende islamist-stemplingen. Dette er det ekstra viktig for folk som meg å være tydelige på, for det finnes nok av hat i samfunnet som det er. Det ønsker jeg ikke å bidra til i noen som helst tilstand og mener også at jeg klart har vist gjennom mine ti år som offentlig samfunnsdebattant.»

Trenger ikke beklage til meg

– Hun trenger absolutt ikke å beklage overfor meg. Det er nok arbeidsgiveren hennes hun har i tankene når hun nå snur i denne saken, sier Leo Ajkic.

– Det er lett å si at man har vært full når man sier slike ting, fortsetter han. Og hun tar fullstendig feil. Jeg har aldri sagt noe for eller mot hijab, men mener at folk må få velge selv hva de vil ha på seg.