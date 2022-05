Reagerer på at Leos lekeland skrur opp prisene under id-feiringen: – Trist

Den kjente lekelandkjeden Leos Lekeland tar helgepriser for billetter under id-feiringen 2.–4. mai.

Dermed koster billetten mellom 225 og 245 kroner – mot hverdagsprisen 195 kroner. Beslutningen har fått flere muslimske småbarnsforeldre til å reagere i sosiale medier.

En av dem er Hajar Bensliman. Tobarnsmoren fikk høre at Leos Lekeland skulle ha id-feiring i sine lokaler, noe som gjorde henne glad.

Ifølge Bensliman er det nemlig mange foreldre som legger deler av feiringen på Leos Lekeland, for barnas skyld. Id er blant muslimenes viktigste høytider, og markerer slutten på fasteperioden ramadan.

På nettsidene til Leos Lekeland står det at helgepriser gjelder under id-feiringen 2.–4. mai. Foto: Skjermbilde / NRK

– Reagerte veldig

Bensliman gikk inn på nettsidene til Leos Lekeland for å sjekke billettprisene, og om det var noe informasjon om hva id-feiringen på lekeland ville inneholde.

– Så kommer den setningen med at det er helgepriser gjelder, og den reagerte jeg veldig på. Både fordi jeg vet at helgepriser er dyrere, og id er ingen rød dag her i Norge, sier Bensliman til NRK.

Hun sier hun ikke fant noe program eller oversikt over hvordan id ville bli feiret på Leos Lekeland.

Leos lekeland skriver på sine hjemmesider at de er Norges største og mest besøkte lekelandkjede. Foto: Borje Svensson / Borje Svensson

– Hva ligger i id-feiring? Er det ekstra aktiviteter? Man forventer at man burde tilby noe ekstra, ikke betale ekstra. Hvorfor skal jeg betale ekstra på en hverdag?

Bensliman har tatt med barna på 7 og 5 år til Leos Lekeland mange ganger, og feiret bursdagene deres der. Nå er hun ikke sikker på at hun vil dra dit lenger.

– Jeg syns det er trist at de velger å utnytte en høytid for å tjene inn penger uten forklaring på hvorfor prisene blir nærmest det dobbelte, sier Bensliman.

Prisforskjellen 4. og 5. mai. Foto: Skjermbilde / NRK

Sier prisene baseres på etterspørsel

Markedssjef Anders Forssten i Leos Lekeland sier at prisene til lekelandet er avhengig av etterspørselen på den aktuelle dagen.

– Populære dager har alltid helg- eller feriepris. Det gjelder for eksempel på julaften, nyttårsaften, påske, Kristi himmelfart, pinsen, id al-fitr, nasjonaldagen, inneklemte dager, og så videre, skriver Forssten i en e-post til NRK.

Ifølge Forssten kan prisen på en Leos Lekeland-billett endre seg på tidspunkt på dagen hvor etterspørselen er høyere enn andre tidspunkt.

– Vi har ekstra bemanning (under id, journ.anm.), akkurat som på andre dager med mye gjester. For øvrig er det samme tilbud som på andre populære dager.

– Id er ikke en rød dag i Norge. Er det da riktig å ta mer betalt?

– Priser baseres på etterspørsel, ikke på om det er en rød dag eller ikke.