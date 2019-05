Rådyrkalv ble tatt på av mennesker – måtte avlives

«Denne kalven har blitt håndtert av mennesker og blitt avvist av mora. Den måtte avlives, da den var for svak til å greie seg selv.»

Dette skrev Bamble Viltnemd i Telemark på sin Facebook-side tidligere i mai. Der har de lagt ut bilde av en nyfødt rådyrkalv som måtte avlives etter at den ble avvist av moren.

Innlegget på Facebook har blitt delt over 5000 ganger.

Omsorg i beste mening

Kalven var en av to som ble født i en hage i et tettbebygd strøk i Bamble. Flere byggefelt har ført til at mange rådyr har funnet seg nye steder å oppholde seg. Det er ofte i nærheten av mennesker.

Det er ikke uvanlig at rådyrgeita finner hager å føde i, der rosebusker og tulipaner er god mat for dem.

TRENGER TID: – Selv om kalven er oppe og går etter et par timer etter at den er født, trenger den gjerne et par døgn før den kan legge ut på transportetapper, sier leder i Viltnemnda i Bamble Torstein Dahl Foto: Roald Marker / NRK

– I dette tilfelle fikk den ene kalven omsorg av en person som syntes synd på den og slik ble den påført menneskelukt, sier Torstein Dahl i Viltnemda i Bamble.

Da ble det stopp på melk fra rådyrgeita, som merker veldig raskt om kalven er berørt av mennesker.

– Etter to døgn ble kalven så avmagret og utslitt at den hadde ikke mer krefter igjen. Den var for svak til å bli reddet, forteller Dahl.

Han understreker at de vet at folk viser omsorg for disse dyrene i beste mening. De tror kalven er forlatt.

Dette skjer i hele landet, men kanskje spesielt på Østlandet, hver vår.

– Det er da problemene begynner. Det kunne vært unngått om folk bare lot dem være, og ikke brydde seg om dem. Følg gjerne med på dem fra stuevinduet, men ikke ta på dem, sier Dahl.

Reddet to elgkalver

Lørdag fikk Tokke jegerkorps i Telemark melding om to elgkalver som lå tett inn til fylkesvei 45 ved Høydalsmo. De satt først opp et skilt ved veien om at folk ikke måtte stanse, i frykt for at noen kunne finne på å gå bort til dem.

IKKE STOPP: Tokke jegerkorps forsøkte å varsle forbipasserende om å ikke stoppe ved elgkalvene som lå helt inn til fylkesveien. Foto: Birger Ormestøyl / Privat

Det var Telemarksavisa som først skrev om elgkalvene.

– Jeg tok flere turer for å se til dem, men da det ble både varmere og mer biltrafikk utover lørdagen skjønte jeg at vi måtte gjøre noe, forteller medlem av Tokke jegerkorps Birger Ormestøyl til NRK.

Han hentet elghunden sin for å sjekke om mor til kalvene var langt unna, og oppfattet ganske raskt at hun var i nærheten.

– Jeg fant henne, og bikkja markerte på at det stod et dyr i nærheten, forteller han.

Etter rådslag bestemte de seg for å forsøke å flytte elgkalvene 100 meter lenger inn i skogen.

– Vi fikk tak i engangsdresser og hansker slik at vi ikke avga for mye lukt på disse kalvene, forteller Ormestøyl.

REDDET: Birger Ormestøyl (t.v.) fra Tokke jegerkorps (Viltnemd) tok en sjans og ikledde seg engangsdresser for å ikke avgi lukt på elgkalvene som ble flyttet vekk fra trafikkert vei. Foto: Odd Arne Sandland / Privat

– Vi ville prøve å redde liv

Neste dag sjekket jegerkorpset området der elgkalvene var blitt flyttet til, men da var de borte.

– Vi fant spor etter et stort dyr og to små. Vi går ut fra at elgmora har vært og hentet kalvene sine, sier han.

Han legger til at man helst ikke skal flytte på dyr. Det er veldig fort at mennesker setter igjen lukt på dyr.

– Vi ville prøve å redde liv. Det var så tett trafikk og veldig ofte avliver vi dyr som har blitt påkjørt, avslutter Ormestøyl.

