Det opplyser driftsselskapet Hedmark IKT i en pressemelding sent tirsdag kveld.

Hedmark IKT drifter IT-systemene i kommunene Hamar, Stange, Kongsvinger, Sør-Odal, Løten, Nord-Odal og Grue i Innlandet fylke.

Angrepet ble kjent tirsdag kveld, få timer etter at det ble klart at Stortinget har blitt utsatt for et omfattende dataangrep.

– Det har blitt sendt e-poster til våre ansatte med vedlegg som inneholder virus. E-postene er forkledd som e-poster fra kollegaer, sier daglig leder, Edvard Lysne, i Hedmark IKT til NRK.

Han beskriver situasjonen som alvorlig. For å begrense skadeomfanget har IT-selskapet valgt å stanse all innkommende e-post.

Omfanget er ukjent

Flere ansatte skal ha åpnet vedlegget, men Hedmark IKT har foreløpig ikke oversikt over hvor mange.

– Nå sitter vi sammen med kriseledelsen og teknisk ekspertise for å kartlegge omfang og avgrense videre skade, sier Lysne.

Det er foreløpig ikke kjent om sensitiv informasjon kan ha kommet på avveie.

Angrepet ble oppdaget av en ansatt ved driftsavdelingen som kom over en rekke e-poster som han oppfattet som mistenkelige.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er varslet om angrepet. Det var VG som først omtalte saken.

Må sjekke avsenderen

De ansatte får beskjed om ikke å åpne vedlegg de mottar eller har mottatt på sin kommunale e-post. Dette gjelder også e-poster de mottar fra egne kollegaer – fram til ny beskjed kommer.

Avsenderen ser ut til å være en i organisasjonen, og emnet på e-posten vil være noe de ansatte normalt kan forvente fra avsenderen, ifølge Hedmark IKT.

– Den eneste måten du kan være helt sikker på at en e-post er trygg, er å dobbeltsjekke e-postadressen til avsender. Det kan stå «Irene Haugen» som avsender, men hvis du klikker på navnet, er adressen «accounts.kompala@freighteach.com», opplyser IKT-leverandøren