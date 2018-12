PST etterforsker dataangrep mot fylkesmenn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bekrefter torsdag overfor NRK at det har vært et angrep mot datasystemer hos enkelte fylkesmannsembeter.

– Saken er under etterforskning av PST, og derfor har vi ingen kommentar eller ytterligere opplysninger om saken, sier departementsråd Eivind Dale.

Kripos har bistått med koordinering

Etterforskningen skjer i samarbeid mellom PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Vi kan bekrefte at vi i november startet etterforskning av dataangrep mot enkelte fylkesmannsembeter, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen hos PST.

Kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kripos bekrefter også at de har vært kjent med saken gjennom Felles cyberkoordineringssenter, som ble opprettet i 2017 for å skjerpe innsatsen mot digitale trusler.

Der har de bistått med koordineringen knyttet til saken, men de er ikke involvert i etterforskningen som ledes av PST.

NRK har torsdag ettermiddag stilt spørsmål til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om dataangrepet vil få konsekvenser, om det har påvirket fylkesmennenes beredskapsoppgaver og om de fortsatt er påvirket.

KMD sier at de ikke kan svare på spørsmålene nå og henviser til svaret fra departementsråd Eivind Dale.

– Har satt inn nødvendige tiltak

NRK har vært i kontakt med flere fylkesmenn over hele landet. Informasjonssjef Erik Haugen i Fylkesmannen Hedmark bekrefter at det har vært et angrep mot deres datasystem.

– Vi har datasystemet under kontinuerlig overvåking og disse systemene er utsatt for ulike angrep og vi har satt inn nødvendige tiltak sammen med departementet

– Hva slags type tiltak er det snakk om?

– Det er nødvendige tiltak i samråd med IT-eksperter, som sørger for at datatrafikken vår skal være så trygg som overhodet mulig.

– Hva slags type angrep er det snakk om?

– Det har vært angrep mot Fylkesmannen i Hedmark. Noen av de nettene vi har er det vi som drifter på vegne av alle fylkesmannsembetene i Norge.

Assisterende fylkesmann Stian Lindgård i Finnmark sier at mailsystemet var nede fra litt utpå dagen på julaften og frem til første juledag.

Dette førte til at han ikke mottok e-poster i dette tidsrommet.

– Vi anser ikke dette som kritisk, men jeg er bekymret med tanke på eventuelle beredskapsmailer. E-postene begynte imidlertid å tikke inn igjen andre juledag.

Det er ikke klart om dette har en sammenheng med dataangrepet PST etterforsker.

– Systemet har vært nede

Fylkesmannen i Buskerud melder at systemet deres har vært nede, men at det nå skal være oppe og gå.

Fylkesmann Elisabeth Aspaker i Troms opplyser at de ikke har vært rammet av dataangrepet.

Fylkesberedskapssjef Espen Pålsrud hos fylkesmannen i Østfold sier at alle deres IKT-systemer fungerer som normalt. Det samme opplyser kommunikasjonsrådgiver Elin Røshol hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Fungerende fylkesmann Gunnar Hæreid i Sogn og Fjordane sier at de ikke kan kommentere saken på nåværende tidspunkt og viser til KMD. Det samme sier fylkesmann Lars Sponheim i Hordaland, og Fylkesmannen i Nordland.