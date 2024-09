Pollestad raste mot dyrevernere: Ikke inhabil om statsstøtte

«Da jeg så at Terje Lien Aasland, min gode kollega i næringskomiteen hadde deltatt på et Noah-arrangement, mot pelsdyr, så ble jeg rasende, hoppende sint», sa Senterpartiets Geir Pollestad i podkasten «Stortingsgarasjen» i 2018.

Noah er en organisasjon som kjemper for dyrs rettigheter, og har vært motstandere av bønder skal drive pelsoppdrett.

Pollestad har derimot hatt som hjertesak at pelsoppdrett ikke skulle bli forbudt, og ønsker gjerne også at nordmenn spiser mer kjøtt. Derfor mislikte han at kollegaen hans var på Noah-arrangementet:

«Så for meg var det litt, fader meg, stiller du opp og legitimerer den gjengen her. Det hadde jeg liten sans for. Det ga jeg beskjed om», fortsatte Sp-toppen, som medga at han hadde det «litt vanskelig» med Noah.

Nullet ut statsstøtten i fjor

Og det er han ikke alene om i Senterpartiet. For i 2023 nektet daværende landbruksminister Sandra Borch å stryke Noah medhårs: Hun ribbet rett og slett organisasjonen for statsstøtte.

Det fikk Noah til å reise bust. Og da Pollestad overtok som landbruksminister, ba Noah om at habiliteten hans skulle bli vurdert i forbindelse med nye budsjettrunder om støtte til organisasjoner.

– Gjentatte ganger har Pollestad uttrykt at han har et personlig engasjement for å svekke Noah – spesielt på grunn av vårt arbeid for dyrene i kjøttindustrien, heter det i klagebrevet som organisasjonen sendte i oktober i fjor.

«En viss motvilje»

Det er juristene i Justisdepartementets lovavdeling som vurderer statsrådenes habilitet. Nesten ett år etter brevet fra Noah, er avgjørelsen kommet: Pollestad er ikke inhabil.

Lovavdelingen mener nemlig det skal mye til før et særlig engasjement i en sak kan føre til inhabilitet. «En viss personlig motvilje er ikke vurdert som tilstrekkelig», heter det blant annet i vurderingen.

Samtidig slår lovavdelingen fast at Pollestad i podkasten kan oppfattes å ha «en viss motvilje mot organisasjonen».

Og så får statsråden det som kanskje framstår som en liten podkast-smekk fra byråkratene. De skriver rett ut at ytringene isolert sett «kan oppfattes å ha et noe usaklig preg».

Landbruks- og matminister Geir Pollestad selv sier lovavdelingen bekrefter den vurderingen han selv har gjort omkringg egen habilitet.

– Det er viktig at terskelen for å være inhabil som politiker, som følge av å ha hatt meninger, er høy. Meninger er nemlig en viktig del av det å være politiker, sier Pollestad til NRK.

STØTTEKUTT: Landbruksminister Sandra Borch (Sp) fjernet statsstøtten til Noah før Geir Pollestad (Sp) overtok departementet. Foto: NTB

Perserkatten Lars

– Er du enig med lovavdelingen i at uttalelsene dine hadde et «noe usaklig» preg?

– Jeg er begeistret over at Noah lyttet på podkasten «Stortingsgarasjen». Jeg har stor respekt for lovavdelingens vurderinger, men vil påstå at «friske uttalelser» er mer dekkende, sier statsråden, og fortsetter:

– Det er noe helt eget å se friske uttalelser i en podkast gjengitt fem år senere i skriftlig i brev fra Justisdepartementets lovavdeling.

– Er det rett forstått at du «har en viss motvilje mot Noah»?

– Motviljen min går på standpunktene deres. Vi har veldig ulikt syn på for eksempel husdyr og jakt.

KOLLEGER: Sps Geir Pollestad (t.v.) og Terje Aasland (Ap) sammen utenfor Stortinget da det i 2021 ble enighet om støtte til pelsdyrbønder som måtte avvikle virksomheten. Foto: NTB

– Er du fortsatt hoppende sint på Terje Aasland?

– Terje er en god kollega som jeg alltid, med én dags opphold for fem år siden, har hatt et godt forhold til. Jeg hadde, i motsetning til Noah, glemt denne episoden.

– Gleder du deg til å gi Noah tilbake statsstøtten i neste års budsjett?

– Budsjettet kommer i oktober, og Noah må, som alle andre, smøre seg med rikelige mengder tålmodighet.

– Hva er det fineste du kan si om Noah?

– De bidrar til debatter og er alltid uenige. Selv når jeg har standpunkter det er umulig å være uenig i.

– Tenker du ofte på Noah før du legger deg?

– Nei, men det hender når jeg sitter og grer perserkatten min Lars at jeg tenker at dette skulle Noah sett.

NOAH-LEDER: Siri Martinsen.

«Svært kritisk»

Noah-leder Siri Martinsen forklarer at klagen fra organisasjonen først og fremst handlet om Pollestads habilitet overfor kyllingindustrien, men også om dyrevelferd mer generelt.

Bakteppet er at Pollestad ifølge Martinsen har «uttalt seg svært usaklig om Noah».

– Som representant for Sp har Pollestad markert seg som en talsperson først og fremst for næringer som utnytter dyr, og med liten interesse for forbedringer for dyrevelferd, sier hun til NRK.

– Et viktig eksempel er ministerens kuvending i saken om daglig mosjon for kyr: Daglig mosjon var et kompromiss fordi krav om avvikling av båsdrift ble utsatt. Men idet regelendringen skal tre i kraft, protesterer næringen, og Pollestad danser etter deres pipe umiddelbart og reverserer dyrevelferdskrav, sier Martinsen.

– Siden Pollestad kontinuerlig velger næringsinteresser foran dyrene, er Noah svært kritisk til landbruksministeren.