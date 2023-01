Polititopp slakter planer om nye lokalkontor: – Feil bruk av penger

– Jeg er sterk tilhenger av mer politi og bedre beredskap. Men det får man ikke ved å bruke penger på bygninger. Det er ikke bygningene som gir beredskap, men folk, biler og utstyr, sier politisjef i Sogn og Fjordane, Arne Johannessen, til NRK.

Han reagerer på nyheten NRK meldte i morges om at regjeringen vil åpne en rekke nye politikontor for å oppfylle et av Senterpartiets valgløfter fra i fjor.

Reverseringen av kutt i politikontorer har vært varslet. Den kommer etter at nærpolitireformen reduserte antall tjenestesteder.

Norge gikk fra 340 til 217 tjenestesteder under reformen som ble gjennomført av Solberg-regjeringen. Nå vil regjeringen gjenåpne 9 nye tjenestesteder for politiet, inkludert på Mortensrud øst i Oslo der det ikke har vært tjenestested tidligere.

Justisminister Emilie Enger Mehl besøkte ordfører Anne Kristine Normann i Sigdal i morges, ett av stedene som nå får nytt politikontor. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Johannessen er tidligere fagforeningstopp i Politiets Fellesforbund, og nå politisjef i Sogn og Fjordane.

Johannessen har også hatt lokalpolitiske verv for Arbeiderpartiet.

Han mener nye lokalkontor er feil vei å gå.

– Folk er ikke opptatt av å møtes på kontor for annet enn å søke om pass og andre forvaltningsoppgaver.

Sogn og Fjordane har ifølge Johannessen lagt ned 7 lokale politikontor de siste årene. Han sier det ikke har vært noe press på å få dem tilbake.

– Dette er tilbakeskuende politikk og ikke fremtidsretta.

Johannessen er bekymret for at politiet mange steder kan få mindre slagkraft i tiden som kommer.

– Dette er etter mitt syn feil bruk av penger. Politiet i mange politidistrikt må ta ned antall stillinger i forhold til 2022. Vi har fortsatt et stort behov for teknologiløft, og andre investeringer. Etter mitt syn er det veldig gammeldags tenking å fokusere så mye på kontorbygninger.

– Vi har lyttet

Senterpartiets justispolitiker Else Marie Rødby sier hun syns det er spesielt at Johannessen feller dom over politiets behov alle steder i landet.

Hun viser til at de nye tjenestestedene i politiet er basert på en omfattende høringsrunde.

De kommunene som har fått nytt tjenestested nå, har selv ønsket det, sier Else Marie Rødby som sitter i justiskomiteen for Senterpartiet. Foto: Ragne B. Lysaker

– Vi har lyttet, og i Sogn og Fjordane er det ikke foreslått noen nye kontor. Ingen har kastet noe tjenestested etter Arne Johannessen som han ikke vil ha. De som har fått tjenestested nå har fått det på bakgrunn av at de har meldt inn ønske om det, sier hun.

Rødby mener også det er skapt et feil inntrykk av at det nå skal brukes mye penger på bygninger til politiet rundt i landet. Ifølge henne har kommunene de fleste steder tilbudt seg å stille med egnede lokaler.

– Argumentasjonen rundt bygninger er litt forslitt. Det er tilstedeværelsen som teller, og politiets mulighet til å gjøre en jobb.

– Det å suse gjennom et geografisk område på patrulje er ikke tilstedeværelse. For å drive forebyggende arbeid og gi tillit og trygghet så må man være til stede der folk bor.

Vil heller ha nettpatruljer



Johannessen sier besøkstallene til lokalkontorene i hans eget fylke går jevnt nedover.

Nettpatrulje og chat har tatt over mye av lavterskelkontakten med publikum.

– Det er ingen ungdommer som møter på et offentlig kontor for å melde et overgrep. De vil snakke med politiet på en annen måte.



– Det gjør vi mye bedre ved en kombinasjon av teknologi der folk får kontakt med politiet via chat eller videomøte, og der vi har politipatruljer som kan komme når publikum trenger det.

– Det er en kombinasjon av de to tingene – teknologiske løsninger og mer patruljering – som ville gitt mer effekt enn å åpne kontor.

– Gått prestisje

Johannessen mener regjeringen har ignorert tydelige faglige råd fra Politidirektoratet.

– Det har gått prestisje i dette etter mitt syn. Dette ligger jo i Hurdalsplattformen, og er en sak Senterpartiet vant i forhandlingene som de må levere på.

– Men her lytter en ikke til råd. Derfor sier jeg at jeg tror dette har det gått prestisje i.

– Etter mitt syn er det symbolpolitikk. Det er andre tiltak som ville gitt mer kraft ut i Distrikts-Norge enn dette.

Senterpartiets Else Marie Rødby mener derimot inntrykket av at politiet nå skal sitte inne på kontor på de nye tjenestestedene, bommer.

– Arne Johannessen har kontorplass han også, men det betyr ikke at han sitter der hele tiden. Politiet har alltid hatt hovedtyngden av sitt arbeid ute i lokalmiljøet og ute blant folk og ikke inne for å sitte og vente på at folk kommer inn på kontoret, sier hun.