Politikerne må læres opp etter hackerangrepet

Smartklokker og mobiltelefoner er på listen over utstyr som enkelt kan hackes. Med lett tilgjengelig programvare kan hackerne avlytte gjennom ulike nettdingser.

Ikke ta med smartklokker, mobiltelefoner og andre nettdingser i møter der sensitive saker diskuteres Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

– Vi har nå møter med de politiske partiene for å informere dem om datasikkerhet, sier Trond Øvstedal, informasjonssjef i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM. Ifølge NSM har KrF allerede vært på opplæring, i dag er det Arbeiderpartiet som får informasjon om digital sikkerhet.

– Tenk deg om før du tar telefonen med på møter, er beskjeden informasjonssjef i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Trond Øvstedal til politikerne. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Anbefaler å dekke til kamera

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vært utsatt for et fiendtlig hackerangrep, meldte TV 2 onsdag. Hackeren skal ifølge Ap være knyttet til en fremmed etterretning.

Et kjent råd fra sikkerhetseksperter er å la mobiltelefonen ligge på gangen når sensitiv informasjon skal diskuteres, for det er enkelt og billig å avlytte telefoner. Det vet de som jakter politikernes hemmeligheter.

– Vi tar opp dette med sikkerhetskultur. Politiske partier må tenke på at man er et mål for fiendtlige hackerangrep og at man er interessant å påvirke for utenlandsk etterretning. Må tenke før man har telefonen og smartklokka med seg inn på møter, sier Øvestedal.

Lett å misbruke PC-kamera

Også bærbare datamskinener bør ligge på gangen hvis man vil være sikker på ikke å bli avlyttet, lærer politikerne under besøket hos NSM.

– Hvis man tar laptopen med i møte, bør man for eksempel dekke til kamera. Man kan gå rett inn og filme fra møter hvis man har en oppslått laptop, formaner NSM.

Flere partier bekrefter at de har vært i møter med NSM.

– NSM hadde en gjennomgang av ting å være bevist rundt. Vi kommer til å ha mer dialog med dem for å se om det er ting vi kan forbedre, sier Mona Høgseth, kommunikasjonsjef i KrF. Fra SV får NRK bekreftet at de var i møte med NSM fredag formiddag.

I løpet av noen dager skal alle partiene pluss partiet Rødt ha en gjennomgang av datasikkerhet.

Det var onsdag kveld hackerangrepet mot Ap ble kjent.

– Jeg kan bekrefte at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er utsatt for et forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning, sa Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, til NRK onsdag. Det var TV 2 som først omtalte saken.

Frykter spionasje fra Russland

BEKYMRET FOR RUSSISK ETTERRETNING: – Russland gjør forberedende arbeid som kan brukes til å skade oss alvorlig i en sikkerhetspolitisk situasjon, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland i forbindelse med trusselvurderingen onsdag. Du trenger javascript for å se video. BEKYMRET FOR RUSSISK ETTERRETNING: – Russland gjør forberedende arbeid som kan brukes til å skade oss alvorlig i en sikkerhetspolitisk situasjon, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland i forbindelse med trusselvurderingen onsdag.

PST ønsket ikke å kommentere saken i onsdag kveld. Men i sin årlige trusselvurdering denne uken trakk Politiets sikkerhetstjeneste (PST) spesielt frem spionasje fra Russland.

Ifølge PST har Russland intensjon og evne til å gjøre stor skade på Norge og norske interesser, og en av områdene de jobber med å få informasjon om er politiske beslutningsprosesser.