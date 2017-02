Arbeiderpartiet utsatt for hackerangrep

Arbeiderpartiet bekrefter til NRK at de har vært i kontakt med PST:

– Jeg kan bekrefte at vi er orientert av PST om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er utsatt for et forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning, sier Camilla Ryste, pressekontakt for partileder Jonas Gahr Støre, til NRK.

Det var TV 2 som først omtalte saken. De har fått tak i et brev der Arbeiderpartiets sekretariatsleder, Hans Kristian Ammundsen, advarer stortingspolitikerne mot å åpne «mistenkelige e-poster og tekstmeldinger».

– Vi har ingen informasjon om at inntrengningen lyktes, men heller ikke at den mislyktes. Norske myndigheter jobber med å undersøke dette, skriver sekretariatslederen.

PST ønsker ikke å kommentere saken i kveld.

Advarte om mulighet for hacking i går

I sin årlige trusselvurdering trakk Politiets sikkerhetstjeneste (PST) spesielt frem spionasje fra Russland. Ifølge PST har Russland intensjon og evne til å gjøre stor skade på Norge og norske interesser, og en av områdene de jobber med å få informasjon om er politiske beslutningsprosesser.

BEKYMRET FOR RUSSISK ETTERRETNING: – Vi tror ikke det er fare for en invasjon fra Russland, men de gjør et forberedende arbeid som kan bruke til å skade oss alvorlig i en annen sikkerhetspolitisk situasjon, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland i forbindelse med trusselvurderingen onsdag. Du trenger javascript for å se video. BEKYMRET FOR RUSSISK ETTERRETNING: – Vi tror ikke det er fare for en invasjon fra Russland, men de gjør et forberedende arbeid som kan bruke til å skade oss alvorlig i en annen sikkerhetspolitisk situasjon, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland i forbindelse med trusselvurderingen onsdag.

I brevet til Ap-politikerne referer Ammundsen til den amerikanske valgkampen:

– Ta høyde for at innholdet kan komme på avveie, slik det skjedde med e-postene til Demokratene i USA, skriver han i brevet.

Både Angela Merkel og sikkerhetstjenesten i Tyskland har tidligere vært ute og sagt at de frykter at Russland vil kunne forsøke å påvirket valget i landet senere i år. Det samme har blitt sagt i Nederland og Frankrike også. I USA har CIA sagt at russerne var inne og påvirket presidentvalget.

Etter PSTs trusselvurdering i går spurte NRK justisministeren om han fryktet at Russland ville forsøke å påvirke Norges stortingsvalg til høsten.

ONSDAG: Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) etter PST hadde lagt frem trusselvurderingen for 2017. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg vil ikke bruke ordet frykt, men vi må være bevisst at fremmede makter kan ha interesse av å påvirke valget i Norge. Det er først og fremst en advarsel til oss alle. Vi sier det ikke for at folk skal bli redde, men at vi skal ta noen forholdsregler, svarte Per-Willy Amundsen (Frp).

– Hvilke partier tror du russerne vil skal vinne da?

– Det har jeg ingen formening om, det må du nesten spørre dem om. PST sier ikke at dette kommer til å skje, men at det er en mulighet, sa han til NRK.

Andre stortingspartier ikke hacket

Hackingen mot Aps stortingsgruppe skal ha skjedd gjennom en e-post til gruppens mailadresse og at en håndfull andre norske mål skal ha blitt utsatt for forsøk på inntrengning på samme tid.

Alle stortingsgruppene deler samme IT-avdeling som Arbeiderpartiet på Stortinget, likevel har ingen av stortingsgruppene NRK har snakket med opplevd hacking på lenge.

Sist ut var MDG i juni, som etter å ha anmeldt saken fikk bot sammen med SV for å ha hatt altfor dårlige rutiner for datasikkerhet.

I dag sier Frp og KrF til NRK at de aldri har opplevd et dataangrep, mens Venstre forteller at de opplevde et angrep på nettserveren i 2015.

Siden den gang har Venstre iverksatt flere tiltak.

– Den største endringen gjorde vi i høst, sier kommunikasjonssjef i Venstre, Steinar Haugsvær.

– Tror du at dere er godt rustet nå?

– Vi er langt bedre rustet nå i 2017 enn vi var i oktober 2016. Hackingen av Ap sier litt om den situasjonen vi er inne i nå, vi er ekstremt sårbare hvis vi ikke innfører så høye sikkerhetsmurer som vi kan. Men hver enkelt av oss har et stort ansvar for hva slags informasjon vi distribuerer, sier han.

Venstre diskuterer jevnlig cybersikkerhet i gruppemøtene på Stortinget, senest på onsdag denne uken.