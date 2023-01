Politiet opplyser at de har kontroll på noen av de involverte personene, men det pågår søk etter flere involverte.

– Hendelsesforløp er per nå ikke avklart. Heller ikke bakgrunn for hendelsen. Politiet søker etter flere involverte, melder politiet.

En gjeng på 6-8 personer skal ha gått angrep ombord på toget på Sandvika stasjon. Ifølge politiet er det tre fornærmede i saken.

En av disse skal ha fått kuttskader i en arm under angrepet og er fraktet til sykehus. Det skal ikke være snakk om alvorlige skader- Politiet snakker nå med flere vitner og involverte.

Operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslopolitiet sier til NRK at det er tenåringer som er involvert i hendelsen.

– Det er ikke fare for publikum i området. Ingenting tilsier at dette var tilfeldig, og det er en relasjon mellom partene. Vi har ennå ikke full oversikt over hva som har skjedd. Ingen er pågrepet enda, men vi har god tro på at vi skal klare å pågripe noen av de involverte, sier han.