Piggsko og brodder ødelegger gulvene: – Mangel på folkeskikk

For mange myke trafikanter er piggsko og brodder en fast del av vintergarderoben, enten man skal på tur i skogen, på jobb eller på butikken.

Innendørs kan de derimot gjøre stor skade for både brukeren og miljøet.

– Det sliter veldig på gulvene. Vi ser hvert år at det er en utfordring når folk bruker brodder og piggsko inne, sier Annike Selmer til NRK.

Hun er leder for publikumsseksjonen på Deichman bibliotek i Bjørvika. Der ser de at mange besøkende har piggene ute – bokstavelig talt.

Foto: Vilde Haugen / NRK

– Vi har betonggulv som hvert årt behandles med spesialmiddel for å holde seg fint, og dette belegget tåler ikke brodder særlig godt. Oppover etasjene ligger det teppegulv, og dette tåler pigger enda dårligere, sier Selmer.

Kostbar uvane

Biblioteket har mellom fem og ti tusen besøkende daglig. Selmer sier at de opplever at stadig flere tar i bruk hjelpemiddelet når de er ute på glatt føre.

– Spesielt turister er veldig raske med å ta på seg brodder og piggsko med en gang de kommer til Oslo. De er kanskje ikke like vant til snø og is, ler seksjonslederen.

– De fleste er flinke til å ta disse av når de kommer inn, men ikke alle.

Foto: Emma Wold/IFI

Skadene er ikke bare kosmetiske. De skraper også hull i vedlikeholdskassa.

– Det er selvsagt en forventet del av slitasjen som vi regner med. Men brodder bidrar ekstra til disse skadene. Jo lengre vi klarer å holde det fint, jo mindre penger må brukes på vedlikehold, sier Selmer.

– Mangel på folkeskikk

Ifølge IFI, interesseorganisasjonen for gulvbransjen i Norge, skaper piggsko og brodder skader på gulv for flere millioner kroner hvert eneste år.

Daglig tramper nordmenn inn på kjøpesenter, legekontor, frisører, butikker og andre offentlige steder iført skarpt fottøy, sier Kristian Owren, administrerende direktør i IFI.

– Piggene er som spiker, sier han.

Owren legger til at selv ikke keramiske fliser, som folk flest ser på som et hardt og robust materiale, tåler pigger. Det fører til at smuss og fukt trenger ned og gir misfarging, og kan i verste fall gjøre at gulvet går i oppløsning.

Kristian Owren, administrerende direktør i IFI. Foto: Pressefoto/IFI

Owren er klar i talen: Folk må skjerpe seg.

– Jeg mener at det er mangel på folkeskikk. De færreste av oss går inn i piggsko hjemme i egen stue.

– Piggsko er et kjempebra hjelpemiddel, men det er til for å brukes ute.

Motsatt effekt

Å gå inne med brodder eller piggsko kan også virke mot sin hensikt, sier Owren.

– Innendørs oppnår du det stikk motsatte, nemlig at de ikke gir feste. Spesielt på fliser kan det oppleves som å gå på speilhålke.

DYRT VEDLIKEHOLD: Spisse sko bidrar til at gulv og trapper må vedlikeholdes oftere. Det ser heller ikke pent ut, sier seksjonsleder Annike Selmer. Foto: Vilde Haugen / NRK

På Deichman har de tatt et enkelt, men effektivt grep for å begrense skadene ved å sette fram en krakk ved inngangen som kan tas i bruk.

Owren oppfordrer butikkeiere og bedrifter om å legge til rette for at folk skal kunne fjerne broddene idet de går inn i et bygg.

– Det gjør et enklere for folk å ta de av seg.

Samtidig bør de som bruker piggsko eller brodder tenke litt før de drar hjemmefra, legger han til.

– Skal du på et kjøpesenter eller museum er kanskje ikke piggsko det beste fottøyet.