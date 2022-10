– Vi fikk mange nødtelefoner inn fra samme sted klokka 21.15 som fortalte om at det var fyrt av skudd ute. Når vi kom fram til stedet, fant vi en skadd person, sier Gjermund Stokkeli, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Han sier mange folk var på stedet og at politiet kom til en uoversiktlig og kaotisk situasjon.

– Per nå har vi en voksen person skadd, høyst sannsynlig skutt. Vi søker etter en eller flere gjerningspersoner, sier operasjonslederen.

Bred etterforskning

Stokkeli sier det er altfor tidlig å si hvem gjerningspersonen er.

– Vi jobber bredt og har sperret av et stort område, vi prøver å få kontroll på vitner der oppe. Vi har patrulje som søker etter eventuelle gjerningspersoner. Vi har startet en bred etterforskning, sier Stokkeli.

Politiet har sperret av et større område rundt åstedet, der de leter etter tomhylser eller andre tekniske spor.

Politiet hadde tidligere fått informasjon om at ytterligere en person var skadet.

– Det har vi nå sjekket ut. Det er kun en person som er skadet.

Skutt i overkroppen

Innsatsleder på stedet, Steinar Bjerke, sier litt over klokken 22 at det er en ung mann som er alvorlig skadet, og at han ble undersøkt av politiet før han ble fraktet til sykehus.

– Han blir undersøkt av oss før han sendes med ambulanse til Ullevål. Han er skutt i overkroppen, formodentlig med et håndvåpen.

Politiet ser svært alvorlig på hendelsen. Bjerke sier videre:

– Vi har sikret flere vitner og sperret av et større område for å finne det konkrete åstedet.

Politiet ønsker opplysninger fra alle som kan ha sett noe i området da skuddene falt.

– Det er snakk om flere personer som var involvert, men jeg har ikke helt oversikt over hvor mange ennå. Vi får komme tilbake til det når vi har snakket med flere vitner.

Han sier politiet vil jobbe med saken utover natten.

– Det blir nå gjort tekniske undersøkelser på stedet. Det vil ta noen timer.

Politiet skriver på Twitter: «Vi er kjent med at det er en pågående konflikt mellom flere personer i området. Vi undersøker nå om denne hendelsen kan ha sammenheng med denne».

POLITIBILER: Mange politibiler rykket ut til Tøyen torg etter varsling om skyting klokken 21.15. Foto: Pedja Kalajdzic / NRK

Vitne: – Løp for livet

Eirik Mosveen, som til daglig er politisk redaktør i Avisa Oslo, var i nærheten da det skjedde.

Han var på vei til T-banen sammen med sin mor på 80 år da han hørte en høy lyd-

– Jeg går over Tøyen torg, da jeg hører jeg en lyd av en stol som kastes eller noe sånt. Jeg ser en person som løper ut rett foran oss. Han tar opp det som ser ut som en pistol og tar et ladegrep, forteller Mosveen.

Han drar jeg moren sin inn til veggen, siden han oppfatter at mannen retter våpenet i deres retning.

– Vi er tilfeldigvis rett i skuddlinja. Det kommer to eller tre personer ut og konfronterer han som kom ut først, sier Mosveen.

– Så hører vi at det løsnes skudd. Den første personen som kom løpende ut, ser vi løpe fra stedet ut mot veien. Han løp for livet.