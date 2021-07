På Twitter skriver politiet at en person er skutt i Tordenskioldsgate i Oslo sentrum.

Mannen i hvit kjeledress på bildet over skal være personen politiet har pågrepet i forbindelse med saken.

– Jeg så en mann i 40-årene som skjøt mot en annen mann i en bil. Jeg ble kjemperedd, sier et vitne til NRK.

Vitnet forteller at den siktede mannen ble pågrepet like etterpå, og at det skjedde uten dramatikk.

– Han virket litt forvirret da det skjedde, sier vitnet.

Innsatsleder på åstedet Erling Olstad sier til NRK pågripelsen av mistenkte skjedde uten dramatikk for politiet. Foto: Skjermdump / NRK

Innsatsleder i politiet Erling Olstad sier til NRK at pågripelsen skjedde uten dramatikk for politiet.

– Da politiet ankom åstedet fant de en mann utenfor en bil, som de fikk kontroll på. Inne i bilen finner de en annen person som er skutt og alvorlig skadd.

Har forklart seg

Ifølge politiet har vedkommende forklart seg og knyttet seg til åstedet.

– Han har forklart at han har tilknytning til stedet der hendelsen har skjedd, men jeg kan ikke si noe mer utover det, informerer Olstad.

Mannen er fraktet til politihuset i Oslo.

Olstad sier videre at politiet har kontroll på et skytevåpen. Per nå skal det ikke være flere mistenkte.

Politiet var raskt på stedet med flere patruljer da en person ble skutt i Oslo sentrum mandag ettermiddag. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Svært alvorlig skadd

Nødetatene ble varslet om hendelsen klokken 17.44 mandag ettermiddag, og rykket raskt ut til Tordenskioldsgate. 17.48 skal flere patruljer ha vært på plass, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Bjørn Gunnar Nysæter.

– Hovedfokuset er å ivareta den fornærmede, og få han fraktet til sykehus, informerer Nysæter.

Pårørende er foreløpig ikke varslet.

Mange vitner til hendelsen

Politiet ønsker ikke å gå ut med opplysninger om hverken fornærmede eller personen som er pågrepet.

– Vi ønsker ikke å gå ut med noe informasjon om de involverte i saken, av hensyn til etterforskningen, sier Nysæter.

Politiet ønsker foreløpig ikke å gå ut med informasjon om de involverte i saken. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Det er ifølge politiet for tidlig å si noe spesifikt om relasjonen mellom mistenkte og fornærmede.

Nysæter forteller at politiet nå etterforsker bredt, og snakker med flere vitner.

– Det var mange som ringte inn om hendelsen, så vi snakker nå med alle som har sett eller hørt noe.

På Twitter skriver politiet de er i gang med å sikre åstedet og beviser i saken. De bistås av kriminalteknikere.

Nysæter understreker at det ikke er grunn til uro for folk i Oslo sentrum.

– Vi mener vi har kontroll på de involverte. Det er dermed ingen grunn til bekymring for andre som befinner seg i Oslo sentrum.