Passasjerbåt med 44 om bord har grunnstøtt i Oslofjorden

Cirka klokken 20.25 torsdag kveld kom det inn «mayday» fra et passasjerfartøy like sør for Nakkholmen i Oslofjorden.

Fartøyet har gått på grunn ved det som heter Raudsekkene sør for Nakkholmen i Indre Oslofjord og har fått slagside.

– De melder at de har grunnstøtt og har en slagside på cirka 25 grader, sier redningsleder Oddgeir Andersen i Hovedredningssentralen Sør til NRK.

Klokken 20.40 meldte HRS at båter var kommet til for å evakuere båten. Da var brannbåt, politibåt og redningsskøyte på plass, og de startet med å evakuere passasjerer og mannskap.

Forliset sett fra Nesoddtangen med Oslo i bakgrunnen. Foto: Fredrik Lillejordet

– Blålys og mørkt

– Båten ligger på grunn. Det er veldig mørkt her, bortsett fra alle blålysene som blinker. Vi ligger i en båt ved siden, og venter på om vi skal hjelpe til med evakueringen, sier et vitne til NRK.

Rolf Nordby som er matros og har jobbet på båten i 40 år sier folk forholder seg rolig.

– Folk er veldig rolige. De syntes dette var veldig leit. Evakueringen gikk veldig smertefritt, sier Nordby.

Bilde tatt om bord på den grunnstøtte båten. Foto: TIPSER

Brukt i Max Manus

Totalt er det 44 om bord med passasjerer og mannskap. Det blir opprettet mottak på land, opplyser HRS.

Styreleder Laila Andresen i Norsk Veteranskibsklubb, som eier fartøyet, sier til NRK at hun har fått melding om at alt er vel med passasjerene.

– Det er bra med alle, og ingen skader. De blir rolig og kontrollert evakuert nå, sier Laila Andresen.

DS Børøysund har vært med i flere filmer opp gjennom årene, blant dem Max Manus, Jakten på nyresteinen og Berlinerpoplene.

I Max Manus ble Børøysund brukt som transportmiddel for Max Manus og hans kamerater i flere scener.

DS Børøysund, her avbildet i 2011. Foto: DS Børøysund

Riksantikvaren: – Trist

Riksantikvar Hanna Geiran opplyser at skipet ble bygd i 1908, og har en allsidig historie som slepebåt, marinefartøy og lystyatch.

Riksantikvar Hanna Geiran. Foto: Knut-Øyvind Hagen

– Det er trist at DS Børøysund har grunnstøtt i Oslofjorden, selv om vi er lettet over at passasjerene er evakuert. Dampskipet er et av bare 15 fredede skip i Norge, og fikk fredningsstatus i 2014. Nå krysser vi fingre for at skipet ikke får omfattende skader, og at det er mulig å få skipet trygt i havn.