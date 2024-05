– Det er folk her som tar opp lån for å være sammen, mens de venter på at den alvorlig syke babyen skal bli født.

Kontaktsykepleier for hjertesykebarn Anne Alvestad Berglund har jobbet i 24 år ved thoraxkirugisk avdeling på Rikshospitalet i Oslo.

Sykepleier Anne Alvestad Berglund sier folk skammer seg over at de ikke har råd Foto: Privat

Gravide som har svært hjertesyke barn i magen, må føde på Rikshospitalet. Ingen andre sykehus i landet har kompetanse til å ta imot barnet.

For at dette skal skje på en forsvarlig måte må den gravide bo på sykehuset i minst tre uker før fødselen.

Hvis far eller medmor vil bo sammen med den gravide må de derimot betale døgnpris.

Full kost og losji er om lag 1000 kroner dagen. Hvis de kun ønsker overnatting og frokost koster det 540 kr dagen.

Helse Øst sier det ikke finnes bestemmelser i loven som dekker utgiftene for en pårørende til et barn som ennå ikke er født.

Helse- og omsorgsdepartementet sier til NRK at dersom sykehuset skal være ansvarlig for å dekke oppholdsutgifter for pårørende må foreligge særlig behov, som krever særlige løsninger.

Lene Venge visste at barnet hun barn var alvorlig sykt. Foto: Privat / NRK

Mormor betalte

Lene Venge var 27 år, da hun ble gravid med et barn som var svært sykt. Den lille gutten måtte hjerteopereres med en gang han ble født, derfor måtte hun bo på sykehuset. Noen dager før hun skal dra kommer flybillettene fra sykehuset i posten.

– Og så oppdager vi på et tidspunkt at de billettene som kommer, det gjelder jo bare meg, da skal du plutselig være fire uker aleine i den tyngste delen av svangerskapet.

Lene dro til Oslo og prøvde en uke uten samboer Hans Olav Nesbø.

– Han skulle ha vært hjemme i 14 dager, men etter en uke så kjente jeg at jeg klarer ikke å stå alene i det lenger

Lenes samboer var tilfeldigvis sykmeldt og slapp å tape lønnsutgifter eller bruke ferien på dette, slik de fleste andre partere må. Men han måtte betale for å bo på rommet hennes – 1000 kroner natta for kost og losji.

Lene Venge følte seg redd og alene i tiden før fødselen Foto: Privat

Føler skam

– Det er ikke alle familier som har råd til å betale til sammen over 20.000 kroner for dette. De er unge og i etableringsfasen. Dette er også en svært sårbar periode for dem.

Det sier sykepleier Alvestad Berglund

Hvert år fødes det om lag 500 barn med hjertefeil i Norge. Det opplyser foreningen for hjertesyke barn. Av disse er om lag 150 så syke at moren må ligge flere uker på sykehuset før babyen fødes.

– Dette er en urettferdig ordning. Mange av disse unge parene bor langt borte fra familiene sine og det er ensomt å være i en så krevende situasjon uten partneren.

Lene Venge og den lille gutten som måtte opereres raskt etter fødselen. Foto: Privat

Alvestad Berglund sier det også kommer utenlandske kvinner til avdelingen som kan lite norsk og trenger mannen sin der. Få snakker om pengene det koster for familien.

– Det sier de veldig lite om. Fordi det er nok litt skambelagt å snakke om at man har ikke råd.

Samme ordning i Sverige

På Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm har familiene helt inntil nylig fått være sammen på sykehusets regning i ukene før de alvorlig syke babyene blir født. Men for en måned siden endret også svenskene denne ordningen og innførte pårørende betaling for kost og losji, sier informasjonstjenesten ved sykehuset.

Lene fødte en liten gutt som begynner på skolen til høsten, det har vært tøffe år for den lille familien på tre. Ukene før han ble født vil alltid sitte fast i Lene.

– Det er det som jeg har båret med meg mest etterpå. At du har et så ekstremt stort ansvar. Og så er det ingen som kan hjelpe deg. Du har ingen kjente i nærhet til sykehus. Du har ingen som kan være der for deg. Og du må ta veldig mye tunge avgjørelser aleine.

– Det er noe som jeg ikke unner noen.