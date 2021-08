Øystein Olsen går av som sentralbanksjef i februar

– Det er en tid for alt. I januar neste år runder jeg 70 år. Det er et naturlig tidspunkt for å avslutte en lang yrkeskarriere. Jeg har bestemt meg for å stå i stillingen til og med februar neste år, og avslutte med min 12. årstale, sier Øystein Olsen i en pressemelding.

Olsen har selv sagt til Finansdepartementet at han ønsker å gå av etter å ha ledet Norges Bank siden 1. januar 2011. Norges Bank styrer pengepolitikken i Norge og forvalter Statens pensjonsfond utland.

Finansminister Jan Tore Sanner trekker frem at Olsen har ledet sentralbanken i turbulente perioder i norsk økonomi. I 2014 stupte oljeprisen, mens i mars 2020 kom koronakrisen og sendte styringsrenten ned til null for første gang.

– Det har vært trygt og godt å ha en så erfaren og stødig sentralbanksjef i disse årene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Karriere som toppøkonom

Olsen legger bak seg en innholdsrik karriere som økonom og forsker. Han har hatt innflytelsesrike roller i tre av de sterkeste fagmiljøene i Norge.

Fra 2005 til 2010 var han administrerende direktør for Statistisk sentralbyrå, og årene før var han ekspedisjonssjef i Finansdepartementet.

Som sentralbanksjef har han også hatt ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet. Fondet er i dag på over 12.000 milliarder kroner.

– Det er en kompleks oppgave å forvalte et så stort fond, og å være leder for en avansert forvaltningsorganisasjon som NBIM. Jeg vil takke Olsen for godt samarbeid og for den viktige jobben han har gjort på vegne av oss alle, sier Sanner.