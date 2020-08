Overleger frykter smitteøkning på tettsteder, men vil la «bygdestudentene» feste

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Volda bor det i overkant av 10.000 personer, og årlig kommer det rundt 4300 studenter til bygden i august. Det er ett av flere tettsteder som opplever stor befolkningsvekst når studentene kommer.

Kommuneoverlege i Volda, Inger Lise Kaldhol, forteller at de er forberedt på en smitteøkning.

– Vi har en uro i oss ved at det kan oppstå. Og det er ikke slik at vi har folk som venter på et smitteutbrudd, så vi er helt avhengige av å omplassere folk fra andre arbeidsoppgaver i kommunen dersom vi får et utbrudd, sier Kaldhol til NRK.

ROSER STUDENTENE: Kommuneoverlegen i Volda, Inger Lise Kaldhol, mener at ungdommene må få feste, så lenge det er innenfor smittevernrådene. Foto: Volda kommune

I Volda kommune testet de to prosent av befolkningen for covid-19 forrige uke. Kaldhol sier at det er krevende å teste så mange, men at kommunen strekker seg for å ha smitten under kontroll.

Samtidig vil hun trekke frem studentenes oppførsel i det som har vært en annerledes fadderuke.

– Ungdommer må få lov til å feste. Flere av dem som begynner her nå fikk heller ikke hatt russetid, så jeg synes ikke en skal dømme dem som fester. Det må de få lov til, så lenge det er innenfor de nasjonale smittevernrådene. Livet er mer enn frykten for korona, understreker Kaldhol.

– Smitte kan fort komme

I Sogndal kommune bor det rundt 12.000, og i august hvert år kommer det rundt 2500 studenter til tettstedet.

– Vi er klar over at smitte fort kan komme på oss, og at vi må legge om driften dersom det blir mange flere. Men vi har kapasitet til å øke opp til det som er anbefalt, sier kommuneoverlegen i Sogndal, Leiv Erik Husabø, til NRK.

En uke etter studiestart har det foreløpig ikke vært stor smittespredning, men kommuneoverlegen er bekymret for at det kan skje.

HAR KONTROLL: Kommuneoverlege i Sogndal, Leiv Erik Husabø, forteller at kommunen har god beredskap, men er bekymret for en stor smitteøkning. Foto: privat

– Potensiell smitte ved ukritiske samlinger er veldig stor, men vi må jo gi ros til dem når vi ikke har smitte her nå. Det er kanskje fordi våre studenter er pliktoppfyllende og tar hensyn, sier Husabø.

– Frykter dere en smitteøkning?

– Ja, det er helt klart. Vi er glade hver dag vi ikke får smitte. Samtidig håper vi studentene er fornuftige og holder avstand, så det ikke er så mange som er involvert i et eventuelt smitteutbrudd, forteller han.

– Mye sprit, «Antibac» altså

Helena Rognstad er fadderuke-sjef i Volda i år. Hun forklarer at de har hatt listeregistrering på alle arrangementer og vorspiel, og at folk har satt pris på en annerledes fadderuke.

– Det har vært over all forventning, men det blir spennende å se smittetall. Det har vi ikke kontroll på ennå, men jeg tror folk har oppført seg bra, forteller hun.

Rognstad sier at det ikke har vært noen mistanke om smitte, men at flere studenter har testet seg i dag for å være på den sikre siden.

– Det har ikke vært smitte her siden i mai. Jeg tror studieåpningen har gjort lokalbefolkningen litt nervøse, sier Rognstad.

GLADE STUDENTER: I Volda har alle arrangementer vært uten alkohol. Fadderuke-sjef i Volda, Helena Rognstad, forteller at flere av studentene føler at de har blitt enda bedre kjent når det har vært mindre alkohol. Foto: Trym Lerdal / Hivolda

Hun forteller at det har vært en del husfester, men at de har klart å overholde smittevernrådene.

– Vi var nervøse for det, men jeg har inntrykk av at folk flest har oppført seg. Det har vært mye «vors», og noe «nach». Men det har vært med maks 20 folk og mye spriting, antibac-spriting altså.