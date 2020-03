Over 20.000 meldte om virussymptomer på få timer

Folkehelseinstituttet (FHI) vil at folk som mistenker at de kan være smittet med koronavirus skal registrere seg i et skjema på nettet. Søndag klokken 18, samme dag som de åpnet tjenesten, hadde de mottatt 24.000 meldinger om mulige virus-symptomer.

Tjenesten skal bidra til å kartlegge hvor mange som kan være smittet av viruset i Norge.

Gun Peggy Knudsen, områdedirektør for helsedata og digitalisering i FHI, forteller til NRK at dette er data de tidligere ikke har hatt tilgjengelig.

Gun Peggy Knudsen ved Folkehelseinstituttet sier at de nå henter inn data de ikke har hatt før om symptomer i befolkningen. Foto: Privat

– Vi ser at vi trenger informasjon om symptomer på luftveissykdom for å kunne si noe om endring i omfang av symptomene i befolkningen over tid.

Vil finne omfanget av symptomer

I skjemaet bes man om å fylle ut spørsmål om symptomer, hvilken form man er i, om man har underliggende sykdom, om man har vært i kontakt med lege og om man har blitt testet for koronavirus.

Slik ser deler av skjemaet ut. Her blir man spurt om hvilke symptomer man har hatt og når symptomene oppsto. Foto: Skjermdump / Helsenorge.no

Måten FHI har valgt å gjøre dette på, ved å oppfordre alle med symptomer om å registrere seg, vil gi data som kan fungere som et slags barometer, ikke en prosentandel slik man kan få ved å spørre et utvalg i befolkningen.

– Vi vet jo ikke hvor mange som har symptomer som ikke melder det inn. Her er vi ikke ute etter en andel i befolkningen, men vi vil ha fortløpende innmeldinger av nye symptomer for å finne ut omfanget av luftveissymptomer i befolkningen over tid, sier Knudsen.

Disse dataene vil brukes i tillegg til data FHI allerede har tilgjengelig – laboratorietester og mistanker om smitte som fastleger har satt som diagnose.

Ikke kun korona

Selv om 24.000 har meldt inn symptomer på én dag, betyr det ikke at vi har flere tusen koronasmittede i landet. Det er viktig å skille mellom symptomer på luftveissykdom og korona, understreker Knudsen.

– Vi tror absolutt at det er veldig mange som har vanlig influensa, forkjølelse, allergi eller andre ting, som kan gi lignende symptomer. Vi har testet mange med luftveisinfeksjoner den siste tiden, og ser at under 5 prosent av disse har fått påvist covid-19.

Per nå er omtrent 2100 mennesker bekreftet koronasmittet i Norge, men det er store mørketall. 169 smittede er innlagt på sykehus.

FHI er tydelige på at dette ikke er helsehjelp. Man får ingen tilbakemelding på det man melder inn. Trenger man helsehjelp, skal man følge andre råd om å oppsøke legen.

Pasienter testes først

Søndag kom FHI med en prioritert rekkefølge for hvem som skal testes for covid-19. Rekkefølgen sier at de med behov for innleggelse og beboere i helseinstitusjoner skal prioriteres over helsepersonell.

Slik ser den prioriterte rekkefølgen ut: