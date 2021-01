Oslo Høgre vil kaste eigen gruppeleiar

Bystyre-representant Ola Kvisgaard er ein av initiativtakarane bak eit brev der 18 representantar har signert på at dei ber Øystein Sundelin fråtre som gruppeleiar for partiets bystyregruppe.

– Det er fleire som over tid har snakka om at dette dessverre er nødvendig, seier Kvisgaard til NRK.

Mistillitsbrevet vart først omtalt av Avisa Oslo og VG.

Leiarskap

Kvisgaard seier til NRK at opprøret handlar om Sundelins leiarskap, ikkje om politisk usemje internt i partiet. Planen er å ta forslaget om å vrake Sundelin og sette inn Anne Haabeth Rygg som gruppeleiar opp i bystyregruppa sitt møte på førstkomande mandag.

– Dette er mistillit mot han som leiar på grunn av hans leiareigenskapar og hans evne til å vere samlande, seier Kvisgaard til NRK.

Øystein Sundelin har førebels ikkje svart når NRK har kontakta han, men han seier følgande til Avisa Oslo:

– Eg visste ikkje om det før i dag. Dette kjem overraskande.

I brevet som NRK har fått tilgang til står mellom anna dette;

«(...) nåværende gruppeleder etablerer en ukultur som undergraver den gjensidige tilliten som bystyregruppen er avhengig av.»

Rydda opp

Til VG seier Sundelin at han bestrider påstanden om ukultur. Han seier vidare dette om korleis han reagerer:

– Nei, det er jo ikke noe hyggelig. Det at det er basert på en del antakelser og ting som egentlig har vært forklart og har blitt ryddet opp i, og som ikke burde vært grobunn for mistillit i det hele tatt, gjør at jeg blir litt overrasket.