Oppryddingen etter romfolk koster Oslo millioner

Wenche Asgrimplass, seksjonsleder i Bymiljøetaten Oslo forteller at forsøplingen fra romleirene har blitt et stort problem. Foto: Tormod Strand / NRK

– Vi ser at barnehager og skoler bruker disse områdene mye, sier Wenche Asgrimplass, seksjonsleder i Bymiljøetaten Oslo.

NRK møter henne i Ekebergskogen like utenfor Oslo sentrum. Hun forteller om barnehagebarn som kommer tilbake fra turer med menneskeavføring på klærne.

– Det ønsker ikke foreldre at man tar med seg hjem, og her i området er det mye avføring, sier hun.

– Flytter rundt på problemet

Bymiljøetaten får stadig varsler om romleire på ulike steder i Oslo. Det er ulovlig å overnatte eller slå opp telt i parker og friområder i tettbebygde strøk i Oslo. Derfor blir leirene fjernet.

Når etaten oppdager en leir henger de opp plakater som viser når de har vært der. Innen 24 timer kommer en entreprenør og rydder plassen. Det er særlig forsøplingen som er problemet, forteller seksjonslederen.

Men ifølge Asgrimplass flytter de egentlig bare problemet rundt omkring i byen.

– Det som skjer er at de flytter til et annet sted, så kommer det en ny innmelding om at de ligger der. Det er ikke noen løsning i det hele tatt. Vi flytter problemet fra det ene stedet til det andre.

Kostbart

I fjor sørget etaten for at 153 ulovlige teltleirer ble ryddet. Det kostet 4 millioner kroner. Dobbelt så mye som året før.

– Det er mye forsøpling. Det ligger madrasser og dyner og mye hermetiske bokser rundt teltplassene. Det er skarpe gjenstander for dyrene som ferdes her. I tillegg er det en del avføring som blir liggende.

Byrådssekretær for miljø og samferdsel, Anja Bakken Riise, sier at kommunen gjør det de kan med de virkemidlene de har tilgjengelig.

– Vi bruker betydelige økonomiske ressurser på å rydde ulovlige teltleirer, og hindrer at nye etableres. I tillegg medfinansierer vi akuttovernatting og sanitærtilbud.

– Som en del av EØS-avtalen står EU-borgere fritt til å reise til Norge, og som hovedstad opplever vi at spesielt mange søker seg hit. Den tilstrømmingen og de sosioøkonomiske årsakene som ligger bak, kan ikke vi som kommune gjøre noe med. Her må regjeringen på banen med håndtering av EØS-avtalen og økte politiressurser, sier Riise.