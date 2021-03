Coelho står utenfor et hus på Høybråten i Oslo. Her var han og portugiserne han var arbeidsleder for, innkvartert i fjor. Huset er leid av selskapet han jobbet i. De jobbet på anlegg og byggeplasser i og rundt Oslo, blant annet for den statlige etaten Forsvarsbygg. Alt mens koronaen rammet Norge.

– Jeg så aldri noen gå i karantene i dette selskapet, om du kom fra Portugal eller Polen, sier Jose Luis Coelho.

– Hvordan vet du det?

– Jeg var leder for armeringsarbeidet, og hyret mange av dem. Jeg så det med egne øyne.

Hovedregelen gjennom hele fjoråret var at arbeidsinnvandrere fra land med mye smitte, skulle i karantene før de kunne begynne å jobbe.

For å hindre at de smittet kollegaer og at importsmitte kom ut i det norske samfunnet.

Avviser brudd

Carlos De Matos Soares, daglig leder av CMS Bygg AS, avviser brudd på karanteneregler i fjor.

Soares skriver i en e-post at «Coelho påstår at arbeiderne ble sendt direkte på jobb mens de var i innreisekarantene. Dette punktet bør utdypes nærmere. Våre ansatte ble ikke sendt direkte til byggeplassene slik som det i reportasjen blir fremstilt, men de hadde oppgaver på vårt internlager som var i henhold til regelverket. Dette er da ikke et punkt som kan påstås som et brudd på regelverket», skriver Soares.

NRK har snakket med tre tidligere arbeidere i CMS Bygg, som fastholder at karanteneregler ikke ble fulgt i selskapet i fjor. De avviser også at de ble satt til å jobbe på internlager når de ankom landet. Hovedregelen var at de gikk rett ut i jobb, sier de til NRK.

«Forsvarsbygg ser svært alvorlig på dette forholdet»

Disse soldatbrakkene fra 1747 skulle rehabiliteres. Her jobbet CMS Bygg i fjor. Foto: Tormod Strand / NRK

CMS Bygg hadde flere oppdrag i fjor, blant annet for Forsvarsbygg på Akershus festning i Oslo. Jobben gikk ut på å legge betongdekke i hus som ble oppført som soldatbrakker i 1747.

I en e-post til NRK sier Forsvarsbygg, at så vidt de vet, ble korona-regelverket fulgt.

NRK gir Forsvarsbygg mer dokumentasjon. Forsvarsbygg svarer senere at de ser at personer fra CMS Bygg som skulle ha vært i innreisekarantene i juni i fjor, likevel har vært inne på arbeidsplassen i karantenetiden. Forsvarsbygg som byggherre har ikke tilgang til innreiseregistrer. Ansvaret for å følge opp karantene tilfaller underleverandøren som arbeidsgiver, skriver Forsvarsbygg.

«Forsvarsbygg ser svært alvorlig på dette forholdet», og skriver at de allerede har hatt et møte med hovedentreprenør om saken og skal følge det opp videre.

– At en av våre underleverandører brøt smittevernreglene i sommer er beklagelig. Forsvarsbygg tar smittevern på alvor og følger alle retningslinjer som tilfaller oss som byggherre, sier Eldar Brynjulfsen, seksjonssjef i Forsvarsbygg.

CMS Bygg avviser først brudd

Daglig leder i CMS Bygg Carlos De Matos Soares ønsker ikke å stille til TV-intervju med NRK. Han avviser først i en e-post at hans firma brøt noen karanteneregler.

I en videre dialog med NRK innrømmer Soares at en ansatt var inne på byggeplassen dag 13 av en karantenetid på 14 dager.

– Det beklager jeg, og tar det hele og fulle ansvaret for, skriver han i en e-post.

Soares hevder videre at Jose Luis Coelho som arbeidsleder var ansvarlig for dette bruddet, ikke han.

Coelho avviser at han hadde noe slikt ansvar, han var leder for armeringsarbeidet, ikke ansvarlig for hvor folk jobbet, sier Coelho.

Forsvarsbygg sier de av hensyn til personvern ikke kan kommentere CMSs sine opplysninger. Soares hevder det kun var en arbeider som var inne på området. Men Forsvarsbygg fastholder at flere arbeidere fra CMS Bygg var inne på arbeidsplassen, mens de skulle ha vært i karantene.

NRK har gått nærmere inn i opplysningene fra CMS Bygg. Jose Luis Coelho sier at det kom tre portugisiske arbeidere fra Frankrike 17. juni, og at de startet å arbeide på festningen sammen med han dagen etter. NRK har kopi av deres flybilletter.

En av disse arbeiderne, Jose Manuel Fernandes Cruz, bekrefter dette overfor NRK. Cruz sier på telefon fra Portugal at han jobbet på festningen dagen etter, og at Carlos De Matos Soares sa det ikke var nødvendig med karantene bare man «lå litt lavt».

Tok vekk videoer

CMS Bygg hadde inntil 16. februar liggende flere videoer fra byggeplasser på sin Facebook side. De ble fjernet en gang i løpet av 17. februar, men NRK hadde allerede lastet ned videoene. På en video med dato 20. juni er det flere arbeidere i bildet, i jobb på festningen. Cruz selv sier dette er et blide av han, med oransje hjelm. Også Coelho bekrefter at dette er bilde av Cruz. 20 juni skulle Cruz vært i innreisekarantene.

Dette er et stillbilde fra en video fra CMS Bygg. Datoen er 20. juni. Ifølge Jose Manuel Fernandes Cruz er det han selv i oransje hjelm, fra Akershus festning. Foto: CMS Bygg

Coelho har bilder på sin mobil fra festningen 18. juni, dagen etter at de kom til Norge. Han viser et bilde av en annen arbeider som skulle vært i karantene. Dette bildet og flere andre bilder fra en byggeplass på Coelhos telefon er geolokalisert til området ved Festningen.

NRK har altså snakket med to arbeidere som sier karanteneregler på festningen ble brutt. Og Forsvarsbygg sier arbeidere i flertall fra CMC var inne på byggeplassen i karantenetiden.

Men CMS Bygg fastholder overfor NRK sin versjon. Soares vedlegger også en timeliste der det står at Cruz og to andre jobbet på internlager, som Soares mener var i tråd med reglene. Cruz avviser dette på telefon fra Portugal, og sier han jobbet på festningen de første dagene han kom til Norge, deretter på et prosjekt utenfor Oslo.

Jose Manuel Fernandes Cruz, med oransje hjelm på et annet prosjekt i Norge. Foto: privat

– Fra ferie og nesten rett ut i jobb

Coelho forteller også om to medarbeidere som dro hjem på sommerferie til Portugal, og kom tilbake til Norge i slutten av september i fjor. Coelho sier de dro rett på jobb. På denne tiden var det innreisekarantene i 10 dager fra Portugal.

– De gjennomførte ikke innreisekarantene, ifølge Coelho.

NRK har snakket med en av de to som kom tilbake fra ferie i Portugal 27. september, Joao Costa. Han sier han kom hjem fra ferie i Portugal og startet å jobbe dagen etter i Oslo, uten å gå i karantene.

– Jeg ville ikke jobbe, jeg ville være i karantene. Men daglig leder av CMS Bygg sa at han ikke kan betale for at jeg er i karantene uten å jobbe, forklarer Costa.

Han sier daglig leder tilbød seg å finne et sted han og kollegaen kunne være i karantene i, men da måtte de selv betale for karantene. Costa sier han angrer på at han ikke gjorde dette.

– Men jeg hadde ikke råd til å betale for dette og begynte derfor å jobbe, sier Costa til NRK.

Daglig leder og eier av CMS Bygg avviser også at dette er brudd på koronareglene. Han sier prosjektet var tilrettelagt slik at disse to kunne utføre dette arbeidet sammen i karantenetiden. Prosjektet var i en leilighet som var under oppussing der de jobbet alene, skriver Carlos De Matos Soares.

Joao Costa avviser dette. Han sier han og kollegaen dagen etter ankomst til Norge startet å jobbe på et stort byggeprosjekt i Oslo sentrum, ikke oppussing av en leilighet. Costa har sendt NRK timelister. Her går det fram at han jobbet på et prosjekt i Oslo sentrum i dagene etter ankomst, ikke oppussing av en leilighet.

Joao Costa, tidligere ansatt i CMS Bygg. Foto: privat

Mistet jobben

29. oktober kom det en ny medarbeider direkte fra Portugal. Han ble innkvartert sammen med de andre i huset på Høybråten, og startet i jobb dagen etter, ifølge Coelho. Coelho viser fram bagasje-lappen fra flyplassen på medarbeideren. Der står det at han kom fra Porto til Oslo via Amsterdam 29. oktober. Ifølge Coelho reiste han rett til huset på Høybråten, uten å gå i noe form for innreisekarantene i huset der det bodde andre arbeidere.

– Han startet umiddelbart å jobbe.

– Hvordan vet du det?

– Jeg så han dra på jobb morgenen etter og de han jobbet sammen med har bekreftet dette, sier Coelho.

Joao Costa, som bodde i huset og jobbet for CMS Bygg bekrefter dette for NRK.

– Jeg var sint på Soares fordi han ikke respekterte karantene og satte arbeidernes liv i fare, sier Costa.

NRK har et bilde av denne mannen på arbeid, Costa sier det er tatt på dag fem av de ti dagene han skulle vært i innreisekarantene.

CMS Bygg kommenterer ikke direkte på det arbeidere hevder er karantenebrudd på grunn av arbeideren som kom 29. oktober, men hevder Coelho tok seg ulovlig inn i huset for å ta bilder. Dette avviser Coelho.

Coelho mener hans tidligere sjef har utnyttet arbeidere fra land som Polen og Portugal, selv om han visste om karanteneregler. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

Coelho forteller at han på denne tiden hadde vært gjennom en operasjon i skulderen etter å ha blitt skadet på jobben. Han var bekymret for å bli smittet siden han var fysisk svekket på grunn av operasjonen.

Han visste også at Portugal i oktober hadde rekordtall når det gjelder smitte og dødsfall.

– Jeg sa til sjefen at jeg ikke var glad for at han hadde plassert en ved siden av mitt rom som kom direkte fra Portugal samme dag som jeg var blitt operert, uten at han var i karantene. Jeg måtte dele bad, kjøkken, og vaskemaskin. Stedet var ikke egnet til å gjennomføre karantene. Jeg var sint, og vi hadde en stor diskusjon, forteller Coelho.

Få dager etterpå ble Coelho oppsagt. Han mener selv han ble oppsagt fordi han protesterte mot sjefens brudd på karantenereglene.

NRK har kopi av brevet der han blir sagt opp i prøvetiden. I brevet står det at grunnen til oppsigelsen er manglende ferdigheter og manglende tilpasningsevne, og at korona har rammet selskapet hardt.

Oppsigelsen til Jose Luis Coelho. Selv mener han at han ble sagt opp fordi han protesterte på brudd på koronaregelverket. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

Mens NRK er utenfor huset på Høybråten, så kommer daglig leder i CMS Bygg, Carlos De Matos Soares forbi i sin bil, også han fra Portugal.

NRK spør hva han heter, han vil ikke svare på det, og sier vi ikke har lov å filme her uten hans tillatelse. Vi sier vi står på offentlig gate, så det er lov å filme. Noe mer vil han ikke si, bortsett fra at han sier det pågår en rettslig tvist og ser bort på Jose Luis Coelho. Så kjører han videre og inn på eiendommen.

Mens NRK filmer på Høybråten, kommer daglig leder av CMS Bygg forbi. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Helsedirektoratet: Mange eksempler på karantenebrudd

Hvilken rolle importsmitte fra blant andre arbeidsinnvandrere har hatt for at vi fikk en bølge nummer to i fjor høst, er usikkert, mener FHI. Men de er sikre på at det har spilt en rolle.

Helsedirektoratet mener manglende etterlevelse av innreisekarantene har ført til at nye virusvarianter har spredd seg. De har forårsaket store utbrudd med stor samfunnskostnad for både næringslivet, sårbare grupper og generell byrde for befolkningen, skriver Helsedirektoratet.

I sitt råd om å forlenge innreisestopp fra 11. februar i år skriver Helsedirektoratet:

«Det er mange eksempler på karantenebrudd og vi mottar bekymringsmeldinger knyttet til karantenebrudd, og at personer ikke oppholder seg på egnet karantenested uten nærkontakt med andre».

Arbeidstilsynet finner omfattende brudd

Arbeidstilsynet har siden i fjor høst hatt mange tilsyn på arbeidsplasser for å se om smittevernregler følges, blant annet på byggeplasser. I ett av tre tilsyn fant Arbeidstilsynet mangler.

Nye tall fra denne uken fra tilsyn fra 1. januar til nå viser at det er gjennomført 2910 tilsyn med smittevern. De fleste tilsynene med smittevern er gjennomført i bygge- og anleggsbedrifter. Minst ett brudd er avdekket i 34 prosent av tilsynene.

I 738 av tilsynene er det kontrollert om innkvarteringen som arbeidsgiver eller innleier stiller til rådighet for arbeidstakere er forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Arbeidstilsynet fant minst ett brudd i 27 prosent av tilsynene.

Varslet om det han så

Coelho kjemper nå en kamp mot sin tidligere arbeidsgiver, CMS Bygg, og daglig leder Carlos De Matos Soares. Han er i en rettslig tvist om lønn og andre forhold enn karanteneregler.

Også andre arbeidere NRK har intervjuet hevder de ikke har fått lønn som avtalt.

Coelho mistet jobben og boligen. Han sier han var i en svært vanskelig situasjon og tok kontakt med blant annet Fair Play Bygg Oslo og omegn. Det er en organisasjon finansiert av lokale arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner for å bekjempe kriminalitet i byggebransjen.

Fair Play Bygg varslet om saken til Arbeidstilsynet. Gjennom samarbeidet mellom Fair Play Bygg fikk Jose Luis Coelho juridisk bistand.

På bakgrunn av varselet fra Fair Play Bygg gjennomførte Arbeidstilsynet i slutten av november et såkalt «postalt tilsyn» med CMS Byggs rutiner for smittevern. Det betyr at de ikke var på stedet og hadde tilsyn, men henvendte seg på e-post og ba virksomheten om skriftlig dokumentasjon på hvordan arbeidsgiver hadde kontroll av sine arbeidstakeres smittevern.

CMS Bygg sa at alt var i orden, at de overholdt reglene.

«På bakgrunn av virksomhetens tilbakemelding ble saken avsluttet», skriver Arbeidstilsynet i en e-post til NRK.

Arbeidstilsynet grep inn

Men Fair Play Bygg og Coelho ga seg ikke, og kom med ytterligere dokumentasjon.

Så den 14. januar i år reiste Arbeidstilsynet ut til både huset på Høybråten, og til byggeplassen midt i Oslo samtidig. Huset på Høybråten er leid ut til CMS Bygg.

– Vi fant fem stykker som var i innreisekarantene, men kravene til oppholdssted for karantene var ikke oppfylt. Fem stykker i et hus med to bad og to kjøkken, var for mange. Derfor ble det vedtatt en stans slik at virksomheten fikk ryddet opp og overført tre arbeidere til karantenehotell, sier avdelingsdirektør Torgeir Moholt i Arbeidstilsynet til NRK.

– Alle brudd på smittevern-forskriftene er alvorlige og her hadde det vært personer i karantene som har hatt for tett tilknytning til andre mennesker. Da er smittefaren stor. Alle slike brudd er alvorlige. Vi ser i samfunnet hvor lite som skal til for at smitten sprer seg, derfor har Arbeidstilsynet som sin høyeste prioritet å avdekke smittevernbrudd på norske arbeidsplasser nå, sier Moholt.

Resultatet ble et vedtak om stans, som er en alvorlig reaksjon fra Arbeidstilsynet på grunn av overhengende fare for arbeidstakeres liv og helse.

Huset på Høybråten i Oslo der Arbeidstilsynet grep inn. Huset er leid av CMS Bygg AS. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

«Da boligen kun hadde to bad og to kjøkken (det var ikke organisert matservering) er dette ikke tilstrekkelig for å ivareta tilfredsstillende smittevern slik at arbeidstakerne er sikret et forsvarlig opphold under avholdelse av innreisekarantene», står det i vedtaket.

Tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet fra januar i år. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

For at arbeidsinnvandrere skal gjennomføre karantenetiden på 10 dager på annet sted enn karantenehotell, er det krav til at det i boligen er mulig å unngå nærkontakt med andre. De skal ha enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Er ikke dette oppfylt er det brudd på arbeidsmiljøloven.

En av de 43 virksomhetene som Arbeidstilsynet fra januar i år har gitt vedtak om stans på grunn av overhengende fare for liv og helse var CMS Bygg, på grunn av innkvarteringen.

– Vi erkjenner feilene og ber om unnskyldning

Om Arbeidstilsynets rapport fra januar i år skriver daglig leder i CMS Bygg Carlos De Matos Soares at reglene har endret seg mange ganger, og at CMS Bygg AS og flere andre firma har muligens gjort noen feil.

Han skriver videre:

– Vi erkjenner feilene og ber om unnskyldning til vårt samfunn, og vi må nå løse dette på beste måten for alle og sammen kjempe mot viruset.

Soares skriver i en senere e-post at bruddet bunner i at da arbeiderne ankom Gardermoen i januar og henvendte seg til politiet for å få henvisning til karantenehotell, fikk de beskjed fra politiet om at de kunne bo sammen. Alle fem flyttet da inn i huset på Høybråten, skriver Soares.

Han legger ved to ansattes skriftlige bekreftelser av denne versjonen.

– Selvfølgelig ser vi nå i ettertid at vi burde ha dobbeltsjekket dette, og vi beklager at dette ikke ble gjort, skriver han.

NRK har forelagt denne forklaringen fra CMS Bygg til Arbeidstilsynet, og avdelingsdirektør Torgeir Moholt.

– Når arbeidsgiver tilbyr innkvartering for arbeidstakerne sine, er det arbeidsgivers ansvar å sørge for at kravene for innreisekarantene blir fulgt. Det har ikke arbeidsgiver sørget for her. Derfor har Arbeidstilsynet konkludert slik vi har gjort, sier Moholt til NRK.

Coelho mener hans tidligere sjef har grovt utnyttet arbeidere fra land som Polen og Portugal, selv om han visste om karanteneregler.

– Dette har ikke noe å gjøre med at regler endrer seg. Dette er bevisst utnyttelse av arbeidsfolk og viser en total forakt for folkehelse og den enkelte arbeiders sikkerhet og helse, sier Coelho.

Daglig leder i CMS Bygg mener Coelhos ønsker å ramme selskapet, og at han kan ha økonomiske motiver for det. Dette avviser Coelho.

Fair Play Bygg: – Store penger på å bryte regelverket

Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg mener saken er illustrerende.

– Generelt, og uten å gå inn i denne saken, er det store penger å tjene på å bryte dette regelverket. Jeg vil gjerne understreke at store deler av byggebransjen gjør så godt de kan og prøver å følge korona-regelverket. Men det er en gruppe bedrifter som først og fremst tenker på sin egen inntjening og profitt. De setter sine ansatte og resten av samfunnet i fare for smitte ved at de ikke lar arbeiderne sine gjennomføre karantene selv om arbeidsfolka gjerne vil det, sier Mamen.

Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg mene saken er illustrerende. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Soares avviser at hans firma har tjent penger på brudd på karantene-regelverk.