Som forsknings- og høyere utdanningsminister utnevnte Borten Moe (Sp) Karl Erik Haug til styreleder i Norsk utenrikspolitisk institutt i desember 2021.

Borten Moe kjente både Haug og hans kone, Monica Rolfsen, fra før:

Ekteparet og Borten Moe har blant annet vært gjester i hverandres bryllup, og ekteparet var gjester i Borten Moes 40-årslag i 2016, ifølge Kunnskapsdepartementet.

De har også sittet i bystyret i Trondheim samtidig, men for ulike partier. Haug har hatt verv i Høyre, og Rolfsen i Venstre.

Departementet vurderte likevel at Borten Moe var habil, og at det ikke var et problem at han utnevnte Haug til styreledervervet i NUPI. Men begrunnelsen holder Borten Moe hemmelig.

– I denne saken, hvor statsråden verken var inhabil eller nær grensen for inhabilitet, har han ikke sett grunn til å utlevere departementets interne vurderinger, skriver informasjonssjef Anders Lundell i Kunnskapsdepartementet i en e-post til NRK.

Ola Borten Moe ønsker ikke å stille til intervju om saken.

Haug har overfor DN, som først omtalte utnevnelsen, kalt Borten Moe en «gammel bekjent», og bekrefter at han blant annet har vært hjemme hos ham.

– Organinternt

Borten Moe mener selve vurderingen kan hemmeligholdes som såkalt organintern, til tross for at hans eget departement nylig offentliggjorde tilsvarende vurderinger av kunnskapsminister Tonje Brenna.

– I sakene til Tonje Brenna og Anette Trettebergstuen ble det vist meroffentlighet. I disse to sakene hadde statsrådene gjort klare feil i sine habilitetsvurderinger og de interne vurderingene ble frigitt som ledd i arbeidet med å rydde opp i feilene som ble gjort, skriver Lundell til NRK.

Hemmeligholdet får nå flere i Kontroll- og konstitusjonskomitéen til å heve øyenbrynene.

– Hadde vært tjent med åpenhet

Foto: William Jobling / NRK

– Denne regjeringen, og Ola Borten Moe, hadde vært tjent med offentlighet, sier komitémedlem Grunde Almeland fra Venstre.

– Å være åpne og transparente om vurderingene de har gjort kreves særlig etter en runde der man har sett at flere statsråder i Støres regjering ikke har forstått habilitetsreglene.

Almeland viser til at kunnskapsminister Tonje Brenna allerede har delt sine habilitetsvurderinger med komitéen, og peker på at statsminister Jonas Gahr Støre i forrige uke fikk oversendt nye spørsmål, der komiteen ber om en oversikt over alle habilitetsvurderinger som er utarbeidet siden Støre-regjeringen tiltrådte.

– Regjeringen vil uansett måtte svare for dette i kontrollkomitéen. Jeg er litt utenforstående til at man da ikke er åpen og transparent til vurderingene som er gjort.

Komitéleder Peter Frølich mener hemmeligholdet er nytt under Støre.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Praksisen under Erna Solberg var normalt å gi innsyn i habilitetsvurderinger. Støre må svare om hvilken praksis hans regjering skal føre, sier Frølich.

Også Frølich viser til at også statsministeren nå har fått flere spørsmål komitéen ønsker svar på.

– Kontrollkomitéen har bedt Støre avklare at ikke flere statsråder har vært inhabile når de har foretatt utnevnelser.