Nye reglar gjer solceller meir lønnsame i burettslag og sameige

– Energiprisane dei siste par åra gjorde at vi bestemte oss for solceller, seier Stig Støfring.

Han er driftsleiar i Fagerholt burettslag på Trosterud i Oslo. Med 664 leilegheiter fordelt på 17 blokker er burettslaget eit av dei største i landet. Det merkast på straummålaren.

– I fjor brukte vi 1,5 millionar kilowattimar straum i fellesområda, seier Støfring.

– Det går mykje straum med til å lade elbilar, seier driftsleiar Stig Støfring. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Elbil-lading, lys og varmekablar

Straumen går mellom anna til lys og elbil-lading i parkeringshusa, varme og lys i korridorar og trapper og til varmekablar i takrennene.

No investerer dei for å få straumkostnadane ned. På dei flate taka på to store parkeringshus i burettslaget skrur montørane fast solcellepanel i lange rekker.

Burettslaget startar med desse taka fordi det gir mest installert effekt for pengane.

Solcellene på taket har ein max effekt på 204 kilowatt. På årsbasis skal dei kunne levere rundt 160.000 kilowattimar straum. Det svarar til drygt 10 prosent av forbruket i fellesareala.

Solcelleanlegget under montering, fotografert frå høgblokka som ligg ved sida av garasjeanlegget. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Den nøyaktige produksjonen kjem an på verforholda, seier Terje Borkenhagen.

Han er dagleg leiar i Enny, selskapet som har ansvaret for å bygge ut solstraumproduksjonen her. Selskapet er eigd av Obos og Hafslund skal bygge ut solenergi-anlegg i sameige og burettslag som dette.

– Langsiktig, god investering

Anlegget til Fagerholt burettslag kostar om lag tre millionar kroner. Ifølge driftsleiaren får dei dekt to tredelar av kostnaden av Oslo kommune og miljøfondet til bustadselskapet Obos. Det bidreg til at anlegget kan vere nedbetalt alt om åtte år, men det kan produsere straum i 30 år.

– Det er ei langsiktig, god investering for burettslaget, seier driftsleiar Støfring.

Frå 1. oktober i år, kan burettslag og sameige produsere inntil 1.000 kilowatt straum på taket og fordele den mellom ulike bygningar og husvære utan å betale nettleige og avgifter. Vilkåret er at det skjer innafor same gards- og bruksnummer.

– Dei nye reglane vil få fleire burettslag til å installere solceller, trur dagleg leiar Terje Borkenhagen i Enny. Selskapet eigast av Obos og Hafslund og håper å fleire Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Meiner delingsordning er avgjerande

– Dette er avgjerande for lønnsemda i burettslag og sameige. Då kan ein bygge færre, men større anlegg og fordele straumen til fleire bygningar i staden for å sette opp fleire anlegg, Borkenhagen.

Meir fornybar straum var også målet for regjeringa då den i på nyåret fastsette reglane.

– Med desse endringane blir det lønsamt for enda fleire å investere i lokal energiproduksjon, sa energiminister Terje Aasland då.

Det har bransjen no begynt å merke.

Fagerholt burettslag på Trosterud i Oslo. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Får liv i daudt marknad

– Denne marknaden har vore heilt daud. Men no skal vi faktisk montere solcelleanlegg i fleire burettslag framover, seier fagansvarleg for prosjektleiarane hos Solcellespesialisten, Kristoffer Liset.

I Fagerholt burettslag er dette selskapet underleverandør for Enny og står for monteringa av dei 408 solcellepanela på to garasjeanlegg.

– Framsteg

– Bra at burettslag og sameige får same moglegheitene til straumproduksjon som einebustader og rekkehus har hatt ei stund, seier administrerande direktør Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Dette er eit framsteg. At også burettslag og sameige slepp nettleige og avgifter på straum dei produserer sjølv, kjem til å få fleire til å installere solceller. Det blir rett og slett meir lønsamt, seier administrerande direktør Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund.

Forbundet ser gjerne at effekt-grensa på 1000 kilowatt blir heva.

– Men endå viktigare er det å kunne dele straumen mellom fleire bygningar i eit område, også mellom ulike eigedomar, seier Fredriksen.

Noregs vassdrags- og energidirektorat NVE har fått i oppdragå greie ut ei ordning som gjer det mogleg å samarbeide om lokal straumproduksjon på tvers av eigedomsgrenser, for eksempel i ein næringspark.

