Ny rapport: Slik blir klimaet hos deg om 80 år

– Det blir verre over hele landet. Det blir mer voldsomt vær med mer regn, mer flom, jordskred, flomskred og sørpeskred, sier Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors.

Han har bedt forskere ved Norsk Klimaservicesenter om å undersøke nærmere hvordan det norske klimaet vil være i 2100, dersom verdens klimagassutslipp fortsetter å stige.

Bernt Apeland i Norges Røde Kors. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Resultatet, som legges frem under Arendalsuka mandag, er ganske skremmende.

– Klimaendringene vil kreve flere menneskeliv, gjennom for eksempel flommer og jordskred som skjer til tider og steder som vi ikke har vært vant til, sier Apeland.

Sjekk fremtidens klima i ditt fylke ved å bruke kartet eller tabellen nederst i saken.

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold

Regn, ras og skred

Klimaforskere har lenge advart mot de kraftige temperaturøkningene verden vil se hvis vi fortsetter å øke klimagassutslippene.

Forskerne har fra før hatt oversikt over hvordan klimaendringene i Norge blir om 80 år. Med den bakgrunnen har de nå sett i detalj hva slags konsekvenser det gir for Norge, i form av mer ekstremvær.

Det nye klimaet vil endre hverdagen for folk over hele landet, ifølge rapporten:

I alle landets fylker vil man se mer kraftig nedbør og overvann, regnflom, og jord-, flom- og sørpeskred.

Alle fylker med kystlinje vil dessuten oppleve økt havnivå og høyere stormflonivå.

Alle fylker med permafrost, vil oppleve at den smelter.

I tillegg øker sjansen for isgang, tørke, skogbrann, snøskred og kvikkleireskred i nesten hele landet.

Nettleseren din støtter ikke video.

Ni grader varmere på Svalbard

De mest ekstreme konsekvensene kommer på Svalbard. Der kan temperaturen stige med hele 8,7 grader innen 2100, skriver forskerne.

Det vil snu opp ned på Svalbard, slik vi kjenner det i dag. Man vil oppleve kraftig regnvær, også midt på vinteren. Både i Longyearbyen og i Ny-Ålesund kan opptil en fjerdedel av årets regn falle på en og samme dag.

Sjansen øker også for at permafrosten tiner, for regnflom, snøsmelteflom, snøskred og jordskred, ifølge rapporten.

Nettleseren din støtter ikke video.

– Det handler om å redde liv

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet sier rapporten er en viktig påminnelse om hvor viktig det er å kutte utslipp og forberede seg på et klima i endring.

– Det handler om å redde liv, helse og bebyggelse, sier han.

Sveinung Rotevatn (V). Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Er Norge forberedt på flere skred, som det vi så i Jølster forrige uke?

– Vi jobber med å forberede oss på det. Vi driver nå en omfattende kartlegging av norske kommuner for å finne ut hvor det er mest skredutsatt og flomutsatt, og sørge for at man ikke bygger der, sier Rotevatn.

– Vi vestlendinger er vant til at det regner. Men det er nytt at det kommer så mye regn på en gang i et veldig avgrenset område. Det skaper høyrisiko for skred. Det er vi ikke forberedt på overalt. Det er en viktig påminnelse om hvor farlige klimaendringene faktisk er, legger han til.

Apeland i Røde Kors sier også folk flest må tenke gjennom hvordan de skal møte det nye klimaet.

– Du og jeg må ta et større ansvar for vår personlige beredskap. Det vil si å forberede oss på at strømmen og vannet kan bli borte i flere dager, at mobilnettene kan slutte å virke, eller at det blir vanskelig å få tak i mat, skriver Apeland i innledningen til rapporten.

Sjekk ditt fylke

Slik blir klimaet der du bor, ifølge rapporten: