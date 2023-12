Ny norsk teknologi skal få fart på sykkelbruken

Ideen til syklene kom da Oslo begrenset privat bilkjøring i sentrum. Å sykle på vinteren i snø og på glatta er noe de færreste gjør, så da måtte det å sykle vinterstid omdefineres.

Slik startet gründerne bak 4-hjulsykkelen «CityQ» idestormingen til det som i dag er et internasjonal samarbeid for å bedre fremkommeligheten i storbyer. I tillegg bidrar syklene til reduksjon i utslipp.

– Syklene er oppkoblet mot nettet og kan spores og driftes som en flåte. Vi jobber også med løsning slik at syklene kan skrus av og på, samt vedlikeholdes via nettet, forklarer Morten Rynning i CityQ Foto: CityQ

– Vi skjønte fort at det å sykle på ordinære sykler på vinteren er noe for de få. CityQ sine elektriske sykler har fire hjul, tak, gulv, dører og frontrute med vindusviskere, sier daglig leder i CityQ, Morten Rynning.

Veien fra ide til et ferdig produkt har vært lang og tidvis kronglete. Men gründerne fikk napp og ikke minst så utenlandske investorer potensialet i syklene.

– De store byene i andre land har for eksempel ikke god nok infrastruktur og kapasitet i strømnettet til å kunne lade et stort volum av elektriske biler. Og da er 4-hjulsykler som kan ta ned energiforbruket med 90 %, midt i blinken, forklarer Rynning. – Syklene veier bare 120 kg mot en elektrisk bil som veier rundt 2 tonn. Og syklene drives både av pedalkraft og av to kraftige motorer som tar deg opp selv de bratteste bakkene i Oslo, forteller han.

Nyutviklet teknologi

Syklene drives av pedalkraft. Pedalene kan tråkkes i begge retninger for å rygge eller kjøre fremover. Foto: Thor-Albert Frøsland

Du må altså tråkke på pedaler, som på en vanlig sykkel, for å få syklene til å gå. Til forskjell fra andre sykler er det ikke kjede- eller remdrift. Pedalene driver en dynamo som lader batteripakkene og motorene på bakhjulene henter så ut energi fra batteriene. Syklene har en rekkevidde på 100 km og går i opptil 25 km/t.

– Syklene blir i dag produsert i Tyskland med vår teknologi og også teknologi fra resten av Europa og litt fra Asia, forklarer Rynning. – Vi har valgt å produsere i Europa fordi det er her kundene våre er, det er her mye av innovasjonen skjer og at det gir høyere kvalitet og er mer miljøvennlig.

Midt i blinken som varesykkel

Logistikkselskapet DHL har testet ut syklene i varetransport i London Foto: CityQ

Syklene har i ett års tid vært testet som varesykler i London for logistikkselskapet DHL.

Syklene er bygget på én plattform, men kan rigges til både person- og varetransport.

Distribusjonsselskapet Wolt er blant de første til å ta i bruk de nye varesyklene i Oslo Foto: CityQ

Det har fått det finske distribusjonsselskapet «Wolt» til å satse på syklene i Norge.

– At dette er en sykkel gir oss større muligheter i måten å levere vare på, sier Elisabeth Stenersen i Wolt Foto: Wolt

– Vi har vært på jakt etter en mer bærekraftig måte å distribuere varer på, forklarer daglig leder i Wolt, Elisabeth Stenersen. – For oss er dette nærmest perfekt, både fordi det er miljøvennlig, men ikke minst for at budene våre får en langt mer fleksibel mulighet for å komme seg rundt, forklarer hun.

Ujevn sykkelbruk

Sykkelbruken i Norge er svært ujevn, året sett under ett.

– Usikkert om elsykler bidrar til økt sykling om vinteren, sier Aslak Fyhri ved TØI Foto: Svein Erik Dahl

– Vi ser en dramatisk reduksjon i sykkelbruken på vinterstid, spesielt på Østlandet, sier forsker ved Transportøkonomisk Institutt, Aslak Fyhri. – Det er uvisst om elsykler har bidratt til å øke bruken av sykler på vinterstid. Rogaland er det fylket der flest sykler, også om vinteren, avslutter han.