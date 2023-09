Ny natt med vold i Sverige – ikke vært så farlig siden 1945

Sent søndag kveld ble en villa Nyköping rammet av en eksplosjon. Ingen er meldt skadet, men saken etterforskes som drapsforsøk.

– Stedet er avstengt i påvente av bombeteknikere som skal sjekke at det ikke finnes noen farlige rester. Så kommer man til å holde området avsperret for å kunne gjøre en kriminalteknisk undersøkelse i dagslys, sier Mikael Ehne, vakthavende i politiet.

Nyköping ligger rundt ti mil sørvest for Stockholm.

Det har vært en rekke gjengrelaterte voldshendelser, i flere svenske byer, den siste tiden.

Politisjef svært bekymret

Polititoppen Jale Poljarevius, som er etterretningssjef i politiet i Midt-Sverige, er bekymret.

I et intervju med SVT søndag sier han at unge som ikke har våpenerfaring, brukes til bestillingsdrap.

Han mener det øker faren for drap på uskyldige, og sier at situasjonen i Sverige ikke har vært så farlig siden 1945.

Ifølge Poljarevius blir det stadig vanligere at lederskikkelser utnytter unge ved å få dem til å gjøre forbrytelser og ta straffen.

I flere enn 30 saker er den mistenkte gjerningspersonen 14 år eller yngre, ifølge SVT.

Jale Poljarevius er etterretningssjef i politiet i Midt-Sverige. Her blir han intervjuet om en av voldshendelsene i Uppsala nylig. Foto: Henrik Gustafsson Nicander/TT / NTB

– Man bruker deres unge alder, for man vet at Sverige ikke har et system som fungerer for ungdommer når det gjelder grove forbrytelser. Du kan drepe noen, og så får du to-tre års fengsel, maksimalt fire. Du får ikke mer, sier Poljarevius.

Også søndag kveld og natt til mandag var det flere hendelser i Sør-Sverige som etterforskes som drap og drapsforsøk.

Fakta om vold i Sverige den siste tiden Ekspander/minimer faktaboks Her er en oversikt over hovedpunktene i den pågående gjengkrigen i Sverige og den siste tidens voldshendelser: Voldsopptrappingen i Uppsala og Stockholm knyttes blant annet til konflikt i det kriminelle Foxtrot-nettverket

Lederen av Foxtrot, Rawa Majid, også kjent som Den kurdiske reven, har flyttet til Tyrkia.

Majid er internasjonalt etterlyst for narkotikakriminalitet og planlegging av drap

Foxtrot er mistenkt for å rekruttere barn ned i 14-årsalderen og å utstyre dem med våpen

Foxtrot ligger i konflikt med Dalen-nettverket

Onsdag 6. september: Fem svenske statsborgere er involvert i en skuddveksling i Istanbul. Ifølge svenske medier har hendelsen tilknytning til gjengvolden i Sverige. De er varetektsfengslet i Tyrkia

Fem svenske statsborgere er involvert i en skuddveksling i Istanbul. Ifølge svenske medier har hendelsen tilknytning til gjengvolden i Sverige. De er varetektsfengslet i Tyrkia Torsdag 7. september: En kvinne i 60-årsalderen blir om natten drept i sin egen bolig i Uppsala. Politiet har bekreftet at hun var moren til en gjengkriminell mann

En kvinne i 60-årsalderen blir om natten drept i sin egen bolig i Uppsala. Politiet har bekreftet at hun var moren til en gjengkriminell mann Mandag 11. september: En 13-årig gutt blir funnet skutt og drept i et skogsområde i Haninge sør for Stockholm

En 13-årig gutt blir funnet skutt og drept i et skogsområde i Haninge sør for Stockholm Tirsdag 12. september: En 23 år gammel mann blir skutt og drept i en trappeoppgang i et boligområde i Uppsala. Mannen var nabo til en gjengkriminell

En 23 år gammel mann blir skutt og drept i en trappeoppgang i et boligområde i Uppsala. Mannen var nabo til en gjengkriminell Onsdag 13. september: En mann i 20-årene blir skutt og drept i Vasastan i Stockholm

En mann i 20-årene blir skutt og drept i Vasastan i Stockholm Torsdag 14. september: En tenåringsgutt dør etter å ha blitt funnet skutt i Västertorp sør for Stockholm

En tenåringsgutt dør etter å ha blitt funnet skutt i Västertorp sør for Stockholm Lørdag 16. september: En 39 år gammel mann blir skutt og drept i Råcksta i Vällingby vest i Stockholm

En 39 år gammel mann blir skutt og drept i Råcksta i Vällingby vest i Stockholm Forrige uke var det også to skytinger i Uppsala og to skytinger i Norrköping. Ingen ble skadet.

Det har også vært en eksplosjon utenfor et bolighus i Bro nordvest for Stockholm, samt en skyting i Jönköping der en mann ble alvorlig skadd. Kilder: TT, SVT (NTB)

Skudd mot leilighet i Handen

I Handen sør for Stockholm ble det natt til mandag skutt mot en leilighet.

– Flere personer befant seg i leiligheten, men ingen ble fysisk skadd, opplyser svensk politi.

Politiet har sperret av stedet og har en omfattende aksjon i området.

Ingen er så langt pågrepet.

Handen ligger i Haninge kommune, der en 13-årig gutt tidligere denne måneden ble funnet skutt og drept.

Mistenker drap i Göteborg

I Göteborg har politiet har startet drapsetterforskning etter at en mann i 20-årene ble funnet sterkt mishandlet i bydelen Bergsjön i Göteborg søndag kveld

Mannen ble funnet i et skogholt i nærheten av en idrettshall. Han ble fraktet til sykehus, og senere erklært død, skriver Göteborgs Posten.

Omstendighetene rundt dødsfallet er uklare, men det etterforskes som et drap.