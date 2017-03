Ny metode: – Kurerer 7 av 10 med tvangslidelser på fire dager

De to psykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen står bak det som omtales som en «banebrytende» ny metode for å behandle pasienter med tvangslidelser.

Gerd Kvale, professor Haukeland ved universitetssykehus, foreleser i den nye metoden for psykologer ved Oslo universitetssykehus. Foto: Ketil Kern / NRK

Metoden innebærer blant annet at pasienter med tvangslidelser utfordres til å håndtere egen frykt og angst.

Tall fra forskerne ved Helse Vest viser at man klarer å kurere om lag 7 av 10 som trenger hjelp i løpet av det bare fire dager lange behandlingsprogrammet. Dette har medført at det ikke lenger er ventelister for pasienter med tvangslidelser i regionen.

– Vi anvender veletablerte prinsipper, som vi har satt sammen på en litt ny måte, der vi klarer å få til en ramme der vi har lengre dager. Dette betyr at vi får mer tid med pasienten.

– Slik kan vi skreddersy behandlingene, og hjelpe dem på de arenaene der de trenger det, sier Gerd Kvale, professor ved Haukeland universitetssykehus, til NRK.

– Jeg er mye sterkere nå

Johanne Eia Ryvarden har vært med på prøveprosjektet ved Oslo universitetssykehus. Foto: Ketil Kern / NRK

Metoden sprer seg nå til hele landet. NRK var med da psykologer ved Oslo universitetssykehus spilte rollespill for å lære seg den nye behandlingsmetoden. Målet er at også ventelistene i Oslo-regionen skal kuttes kraftig.

I forrige uke fikk psykologene som har blitt opplært i den nye metoden prøve seg i praksis. I fire intense dager behandlet de 50 av pasientene som står på ventelistene til Oslo universitetssykehus.

Pasientene måtte blant annet utfordre egen frykt og angst ved å oppsøke det de er redde for. Det fungerte, sier Johanne Eia Ryvarden, som var med på forsøket.

– Jeg er mye sterkere nå, enn jeg var for noen dager siden. Jeg tør å stå imot. Jeg tør å vite at den angsten og panikken og ubehaget som kommer, det er ikke farlig. Det er bare hjernen som prøver å lure meg.

– Jeg vet at jeg har en jobb å gjøre, men jeg skal klare det. Jeg er sta, så jeg gir meg ikke før jeg er frisk, sier Ryvarden.

– Fantastisk tilbud

Unn Beate Kristensen ved Oslo universitetssykehus er glad for å kunne tilby den nye behandlingen. Foto: Ketil Kern / NRK

Ved Gaustad sykehus i Oslo står over 100 pasienter på venteliste for behandling av tvangslidelser, også kalt OCD. Nå håper Oslo universitetssykehus å få det nye behandlingstilbudet som en fast metode til pasientene.

– Tilbudet de har fått til Bergen, og utviklingen av dette firedagersformatet, er et fantastisk tilbud, som også har blitt etterspurt hos oss. Det at vi nå faktisk kan tilby dette til våre ventelistepasienter, er vi utrolig glade for, sier Unn Beate Kristensen, leder for angst og tvangslidelsespoliklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Nå har også utenlandske forskere blitt nysgjerrige på den nye metoden. Senere i vår skal firedagersbehandlingen prøves ut på Island.