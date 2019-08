NVE: Behov for 4 milliarder kroner til flom- og skredsikring

På hjemmesiden til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ligger en ufullstendig oversikt over hvilke fylker og kommuner som har behov for flom- og skredsikringstiltak.

Oversikten, som er basert på NVEs kartlegging av faresoner, søknader fra kommunene og behov som avdekkes gjennom flom- og skredhendelser, viser at det foreløpige kostnadsoverslaget er på 3,9 milliarder kroner, skriver VG.

Oversikten ble sist oppdatert 4. januar i år.

Klimaendringene gir økt sikringsbehov

Det foreløpige kostnadsoverslaget er på 3.903.000.000 kroner. Dette er en pengesum regjeringen ikke har funnet plass til, ifølge samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

En kartlegging viser at NVE behøver nær fire milliarder kroner til tiltak mot flom og skred. Men pengebehovet er egentlig langt større, påpeker direktør Anne Britt Leifseth. Foto: Anders Henning Sægrov / PRIVAT

Forrige uke gikk et stort skred i Jølster kommune i Sogn og Fjordane. Ifølge klimaforsker Borgar Aamaas, vil hyppigere jordskred, som dem vi har sett i den siste tiden, være én av konsekvensene av klimaendringene i Norge.

Direktør for skred og vassdrag i NVE, Anne Britt Leifseth, sier til avisen at de derfor ser et økende behov for sikring. Hun legger til at NVE helt klart ser en økende tendens til at vi får mer av værtypen som gir slike hendelser.

– På grunn av klimaendringene ser vi et økende behov for sikring. Det vi har skissert er nok et minimumsbehov. Jeg er ganske overbevist om at vi hadde funnet mer dersom vi hadde hatt en mer systematisk kartlegging, sier Leifseth.

Fremdeles ikke nok

I år fikk NVE 350 millioner kroner til flom- og skredsikring over statsbudsjettet. Leifseth mener det er relativt lite penger når behovet er stort, men at de jobber så godt de kan ut fra det de får.

– Det er relativt lite penger når behovet er så stort, men vi jobber så godt vi kan ut fra det vi får. Konsekvensen blir uløste saker i mange områder, sier hun.

– Det vil være mer kostbart, og et større behov for sikring, der et tettsted er truet. Vi har en streng kost-nytte-tilnærming til pengebruken. Vi passer på å bruke pengene der vi får mest mulig nytte av dem, sier Leifseth.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) har tidligere uttalt til VG at de foreløpig ikke har funnet plass til det skisserte behovet til NVE i budsjettene, men sier at siden 2014 har regjeringen satset 4,3 milliarder kroner over samferdselsdepartementets budsjett i rassikring av fylkesveier, hvorav 80 millioner kroner i Sogn og Fjordane.