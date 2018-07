NSB: – Vi har støvsugd markedet for busser

Brannene som oppsto langs Gjøvikbanen mellom Sandermosen i Oslo og Hakadal søndag, er under kontroll. NSB forsøker å få på plass ekstrabusser uten hell.

Pressesjef i NSB Åge-Christoffer Lundeby sier at NSB har støvsugd markedet etter ekstrabusser. Foto: NSB

– Det er ikke slik vi ønsker å ha det, sier pressesjef i NSB Åge-Christoffer Lundeby.

På grunn av brannene opplyste Bane Nor søndag kveld at Gjøvikbanen var stengt, og at de ikke hadde oversikt over når den kunne åpnes igjen.

Klokken 6 mandag morgen var det fortsatt stengt mellom Oslo S og Hakadal.

– Vi har forsøkt i hele natt å få tak i ekstrabusser. På grunn av to planlagte arbeid på Lieråsen og Østfoldbanen har vi måttet støvsuge markedet for busser, sier han Lundeby til NRK.

Han sier NSB har flyttet reservekapasitet fra Lier og Østfoldbanen til Gjøvikbanen.

Lokalbefolkningen bidro

Søndag kveld opplyste Bane Nor på Twitter om flere skogbranner langs Gjøvikbanen.

Innbyggere i området har hjulpet til med å slukke brannene.

En av dem som var på stedet, var Christine Rehn Jensen.

– Mange beboere i Rotnes i Nittedal har møtt opp, rundt 50 stykker, forteller øyevitne Jensen.

Beboerne langs banen blir bedt om å holde seg innendørs, men det har ikke vært behov for evakuering.

Innsatsleder Ivar Myrbø sa til Romerikes Blad at han var overveldet over innsatsen.

– Innsatsen til lokalbefolkningen har vært fenomenal. På ett sted koblet brannvesenet på slangen og overlot den til de sivile før de reiste videre til neste sted, fortalte han.

Sivile hjelper til med slukkingsarbeidet etter at flere branner oppsto ved Gjøvikbanen. Foto: Olav Juven / NRK

Forberedt

Det ble også brukt flere helikoptre, for å slukke brannen, som holdt på til natt til mandag.

– Sivilforsvaret er på plass og vil være der til klokka 8. Brannvesenet på stedet sier de har fått dempet det meste, men det er snakk om områder med mye varme, så de er redd at det vil blusse opp igjen når sola står opp, sier operatør Mads Østebøvik i Øst 110-sentral til NTB.

Østebøvik forteller at de derfor har brukt natten på å forberede seg på at dette kan skje. De vil også sette i gang helikoptre igjen i morgentimene.