Samtidig som Rima Iraki og Yousef Hadoui leder deg gjennom Festen etter fasten-sendingen på NRK 1, kan du stille ekspertene våre, forsker og forfatter av boken «Hvem snakker for oss?» Bushra Ishaq og forfatter av boken «Norsk islam», styreleder av tankesmien for norsk islam Wasila og lege Usman Rana, spørsmål om det du måtte lure på i forbindelse med høytiden her fra klokken 20-22 i kveld.